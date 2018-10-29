Microsoft'tan Akıllı Telefonlar İçin Xbox Controller

Akıllı telefonları ve tabletleri için kaliteli bir controller bulmakta zorlanan oyuncular için Microsoft'tan yeni ürünler geliyor.

Mobil cihazda özellikle rekabetçi oyunlar oynamayı sevenler için ciddi bir problem mevcut: Bilgisayarına NOX veya BlueStacks gibi emülatörler kuran oyuncular, fare ve klavye ile haksız rekabete sebep oluyorlar. Bu sebeple bir bazı oyuncular, sevdikleri yapımlardan soğuyabiliyorlar.

Piyasada birkaç controller alternatifi bulunsa da bu alanda uzmanlaşmış sağlam firmalar henüz akıllı telefon ve tablet piyasasına girmediler. Microsoft Central kaynaklı gelen bir habere göre Microsoft, 'konsol kalitesinde' deneyim sunacak cihazlar geliştiriyor. Yukarıdaki prototiplerden de görebileceğiniz gibi Nintendo Switch'in kontrolcüsüne benzeyen modüler bir model planlanıyor. Böylece dilerseniz bu kontrolcüyü mobil cihazınızın yanlarına takabileceksiniz.

Microsoft'un bu cihazı 2014'ten beri geliştirdiği ancak 2014'ten kalan prototiplerin Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesinden sonra son halini aldığı söyleniyor. Henüz cihazın son halini ne zaman göreceğimiz veya çıkış tarihi gibi kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak rekabetçi oyunların da iyiden iyiye yaygınlaşmasıyla Microsoft'un bu piyasaya çok da uzak kalmayacağı kesin.