Microsoft, Yeni Bir Xbox One Kampanyası Başlatıyor

Microsoft ve Sony, yeni nesil konsolları son dönemlerine girerken inanılmaz avantajlı paketlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Gamescom 2018 kapsamında yeni Xbox One paketlerini ve oyun seçeneklerini bizlere duyuran Microsoft, şimdi de oldukça ilginç bir paket satışına başlıyor. Şu an için sadece ABD'deki kullanıcıları ilgilendiren kampanyayla bir nev-i 'taksitli' Xbox One satılacak.

Sistem kısaca şöyle işleyecek: 24 ay boyunca ayda $34.99 gibi bir ödeme yapacaksınız ve hem Xbox One'a hem aylık Gold üyeliğe hem de yüzlerce oyuna ek bir ücret ödemeden sahip olduğunuz Xbox Game Pass'e sahip olacaksınız.

Paketin birim fiyatını 35 TL olarak düşünürsek adeta kelepir gibi bir teklif. Normalde Xbox Game Pass ve Gold aboneliğini bile bu fiyattan almanız imkansız ama dolar kuru ve sistemin ABD'ye özel olması biraz heves kırıyor.

Bu saatten sonra bu paketin ülkemize gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz ama harika bir abonelik modeli olduğunu da söylemek gerek. Bu tip bir kampanyanın konsolun çıkışında yapılması durumunda oluşacak infiali tahmin etmek zor değil.