Office Lens uygulamasını güncelleyen Microsoft, yapay zekanın kullanıcılara daha iyi ve daha işlevsel bir şekilde hizmet etmesini sağlıyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, hem Android hem de iOS kullanıcıları için Office Lens’e yepyeni özellikler ekledi. Yeni özelliklerin neredeyse tamamı Android kullanıcılarını hedef alıyorken yalnızca tek bir özellik iOS kullanıcılarını hedefliyor.

iOS için gelen yeni özellik Android için bir süredir zaten kullanımda olan dipnot metin ekleme oldu. Bu sayede iOS kullanıcıları söz konusu görsele farklı renk ve fontlarda dipnotlar ekleyebilecekler. Devrimsel olmasa da faydalı bir özellik.

Android için gelen en dikkat çekici özellik ise sürekli okuyucu oldu. Sadece İngilizce metinlerde geçerli olan bu özellik sayesinde seçtiğiniz metnin Office Lens tarafından sesli olarak okunmasını sağlayabiliyorsunuz.

Office Lens’e gelen bir diğer özellik ise Seçmek için Dokun oldu. Standart bir kamera uygulamasının yüz tanıma özelliği ile benzerlik gösteren bu özellikte herhangi bir belgeye dokunarak Office Lens’in bu belgeyi seçmesini sağlayabiliyorsunuz.

Yapay zeka da yanılabilir. Böyle bir durumda Office Lens’in seçtiği belgeyi arka plandaki bir başka belgeden ayırmak için seçilen kısmı kırpabilirsiniz. Böylece Office Lens’in odağı yalnızca seçilen belgede olur.