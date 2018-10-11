Apple TV'de Perişanları Oynayan Minecraft Kapatılıyor

Microsoft, bugün yaptığı açıklamayla Minecraft'ın Apple TV versiyonuna artık destek vermeyeceğini açıkladı.

2009 yılında ilk olarak PC platformunda karşımıza çıkan ve 10 seneye yaklaşan periyotta neredeyse her platformda fırtınalar estiren Minecraft, belki de başarısız olduğu tek platform olan Apple TV'den çekiliyor. Microsoft, oyun içinden gönderdiği bir mesajla oyuna artık güncelleme gelmeyeceğini belirtti.

Apple TV sahipleri, eğer oyunu bu mesajın gelmesinden önceki 90 gün içerisinde satın almışlarsa herhangi bir gerekçe belirtmeden para iadesi isteyebilecekler. Minecraft'ı halen Apple TV üzerinden oynamak isteyen oyuncular için sunucular açık tutulacak ama oyuna hiçbir şekilde destek verilmeyecek.

Açıkçası Apple TV'nin bir oyun platformu olmasının önünü tıkayan biraz da Apple'ın kendisi oldu. Piyasaya çıktığı andan itibaren, Apple TV'ye oyun yapacak firmalar için 'Siri Remote' desteğinin şart koşulması yapımcıları platformdan küstürdü. Bu sayede App Store adeta ıssız kasabaya döndü. O ıssız kasabada, bugünden itibaren Minecraft'ın uygulaması da artık yer almıyor olacak.