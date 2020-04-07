Microsoft, Apple'ın Başarılı Yöneticisini Kadrosuna Kattı

Microsoft, yeni HoloLens ve yapay zekâ ürünlerini geliştirmek amacıyla Apple'ın eski 5G yöneticisi Rubén Caballero'yu bünyesine kattı. Rubén Caballero, iPhone'ların geliştirilmesinde rol alıyordu.

Apple'ın kilit yöneticilerinin ve mühendislerinin çoğu isimsizdir; yani onları ne sahnede ne de haber bültenlerinde görmeyiz. Bunun istisnalarından biriyse Rubén Caballero'dur. Caballero, uzun süre boyunca şirkette 'Kablosuz Teknoloji Mühendisliği Başkan Yardımcılığı' pozisyonunda görev almış ve çok sayıda iPhone'un geliştirilmesi için çalışmıştı. Caballero, aynı zamanda iPhone 4'ün anten sorunları konusunda Steve Jobs'u uyarmasıyla da tanınıyordu.

Şimdi LinkedIn sayfasından anlaşıldığı kadarıyla Rubén Caballero, Microsoft'a transfer oldu. Caballero'nun Apple'daki son görevi, 5G modem geliştirme departmanındaydı. Caballero, Microsoft'taysa hücresel bağlantı ve bununla ilişkili Kablosuz Teknoloji Uzmanlığı görevini üstelenecek.

HoloLens ve yapay zekâ ürünleri için çalışacak:

Caballero'nun yeni pozisyonu, Microsoft'un karma gerçeklik ve yapay zekâ bölümleri için donanım tasarımı ve mühendisliğini de içeriyor. Caballero'nun söylediğine göre bunlar arasında 'HoloLens, Özel Projeler ve daha fazlası' da yer alıyor. Apple'daki 14 yıllık çalışma süresi boyunca Caballero yalnızca iPhone için değil iPad, Mac, Apple TV ve AirPort kablosuz yönlendiriciler için kablosuz yonga ve anten parçaları geliştirilmesinde rol almıştı. Bu açıklama; Caballero'nun, Microsoft'un karma gerçeklik donanımlarının yanı sıra Surface bilgisayarlarının ve yapay zekâ destekli akıllı cihazlarının hücresel ya da kablosuz bağlantı performanslarının iyileştirilmesinde de görev alabileceğini düşündürüyor.

Bugünlerde Caballero'nun uzmanlığının en çok yarayacağı Microsoft ürününün HoloLens olacağı söylenebilir. Cihazdaki kulaklıklar iletişim için Wi-Fi ve Bluetooth kullanıyor ancak entegre hücresel bağlantı yeteneğine sahip değil. Artırılmış gerçeklik kulaklık üreticileri, daha hafif ve daha rahat giyilebilir cihazları yüksek hızlı kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatmak istiyor. Her durumda anten ve yonga tasarımlarına aşina olmak, yeni nesil daha küçük ve daha az enerji harcayan cihazların üretilmesinde kritik rol oynayacak.

Caballero, Apple'ın kendi 5G modemini geliştirmek yerine Intel'in 5G telefon modem işletmesini satın almasının ardından görevinden ayrılmıştı. Bunun ardından Caballero, aralarında eski Apple çalışanlarının da hâlihazırda çalıştığı dört farklı şirket için danışmanlık yapmıştı.