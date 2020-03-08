Microsoft Başlangıç Menüsüne Daha Sade Bir Tasarım Getiriyor

Microsoft, Windows işletim sisteminde bulunan Canlı kutucuklar özelliği yerine daha tekdüze bir tasarım getirmeye karar verdi. Artık başlangıç menüsünde renkli bloklar yerine daha sade bir tasarım bulunacak. Fakat Canlı kutucukları sevenler bir süre daha bu özelliği kullanabilecek.

Microsoft, 'Canlı Kutucuklar' menü özelliğinin artık kullanılmayacağını duyurdu. Bu özellik ilk başta Windows Phone platformuna gelmişti ancak sonra masaüstü sürümlerinde de bu özellik kendine yer edinmeye başlamıştı. Şu anda şirket, Canlı Kutucuklar yerine yeni bir kullanıcı arayüzü düşündüğünü açıkladı.

Kullanıcıları rahatsız eden Canlı Kutucuklar gidiyor

Geçtiğimiz günlerde, Windows Insider podcast'i sırasında yeni Windows başlangıç menüsü tasarımı şirket tarafından ortaya çıkarıldı. Bu yeni tasarım, başlangıç menüsünde canlı kutucuklardan hiçbir iz barındırmıyor. Bunun yerine, başlat menüsüne renkli bloklar olmadan düz simgelerle daha sade bir görünüm verilmiş. Şirket, karmakarışık renkleri azalttı ve simgelerin tekdüzeliğini artırdı. Microsoft'a göre, başlangıç menüsünde daha az renk bulunması kullanıcıların uygulamaları daha kolay bulmasına yardımcı olacak. Bu yeni tasarım, Fluent Design isimli UI dilinin bir parçası ve Microsoft bunların hepsini kendi resmi sitesinde açıkladı.

Simge tasarımcılarından biri olan Mike LaJoie ise: "Amacımız başlat menüsünü şu an içerisinde bulunduğu renk karmaşasından çıkarıp bir nevi daha toplu olan görsel bir bütünlüğe kavuşturmak" şeklinde konuştu.

Şimdi de, şirket canlı kutucuklar olmayan Windows 10X'i Surface Neo ve Surface Duo için yayınladı. Bunun yanında, Windows Insider ekibinde kıdemli program yöneticisi Brandon LeBlanc, canlı kutucuk özelliğini sevenler için canlı kutucukların kalacağının garantisini verdi. Her ne kadar LeBlanc böyle konuşsa da, şirketin gelecekte canlı kutucukları tamamen kaldıracağı düşünülüyor.

Windows 10X hakkındaki tüm detayları buradan haberimize ulaşarak öğrenebilirsiniz.