Microsoft, arama motoru Bing.com için karanlık mod test etmeye başladı. Tarayıcılarda popüler hale gelen karanlık mod, web sitelerinde de yaygınlaşıyor. Bununla birlikte Microsoft, karanlık mod arayüzünü henüz resmi olarak duyurmadı.

Son yıllarda karanlık mod arayüzlerinin gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte dünyanın en popüler uygulamaları da karanlık mod arayüz tercihlerine kullanıcılarına sunuyor. Google Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcıların da artık yerleşik karanlık mod arayüzüne sahip olmalarıyla beraber birçok internet sitesinin de yerleşik karanlık moda sahip olmaları artık an meselesi.

Karanlık mod arayüzüne sahip olması beklenen bir sonraki internet sitesi, Microsoft'un arama motoru Bing.com olacak gibi görünüyor. Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülere bakılırsa, Microsoft, karanlık mod arayüzleri seven kullanıcılar için Bing.com'un karanlık modunun testlerine başladı.

Karanlık mod henüz resmi olarak duyurulmadı

Bing.com'un karanlık modu henüz resmi olarak duyurulmuş değil. Şirketin yeni karanlık mod arayüzünü ABD'de bulunan sınırlı sayıda kullanıcıyla test ettiği belirtiliyor. Microsoft, birkaç gün önce de Bing.com için yeni bir logo test ettiğini açıklamıştı.

Yeni karanlık modun, arama sonuçlarını da içerecek şekilde tüm arama motoruna yayıldığı görülüyor. Bu da, Bing'in resmi uygulamasında halihazırda var olan karanlık modun tıpatıp aynısı. Microsoft'un karanlık modu tüm kullanıcılara ne zaman açacağı belli değil ancak testlerinin yapıldığı düşünülürse, yakın zamanda geniş kullanıma açılacağı da düşünülebilir.

Yeni Bing logosu aslında beklenen bir gelişme olarak görülüyor. 2017’de Microsoft tarafından geliştirilen tasarım dili olan Fluent Design etkisi altındaki çok daha modern bir logo olarak karşımıza çıkıyor. Logo artık keskin köşelere sahip değil ve kıvrımlı hatlara sahip. Yeni tasarım, logoya derinlik katmış durumda. Aynı zamanda logo, mevcut Bing logosundan pek farklı durmuyor. Microsoft, yeni Bing logosunu henüz resmi olarak duyurmadı. Şirketin, yeni logoyu kullanıcıların küçük bir kısmı ile A/B testine tutuyor gibi görünüyor. A/B testi, bir kullanıcı deneyimi araştırma metodolojisi olarak biliniyor.