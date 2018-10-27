Microsoft, çalışanlarından gelen itirazlara rağmen, ABD Ordusu ile uzun yıllardır sürdürdüğü iş birliğini devam ettirecek.

Microsoft çalışanlarının geçtiğimiz günlerde yayınladıkları bir yazıda, zarar verecek ya da insanların acı çekmesine sebep olacak teknolojiler geliştirmeyeceklerini umduklarını belirterek, şirketin ABD Ordusu ile birlikte geliştirdiği projelere karşı çıkmışlardı. Microsoft ise bu olayın üzerine bir cevap yayınladı.

"Microsoft'un bu ülkenin insanlarının, özellikle de bu ülkeye hizmet eden insaların arkasını kolladığının bilinmesini isteriz." diye başlayan yazı şöyle devam ediyor:

"Ürettiğimiz en iyi teknolojilere erişimleri olacak."

"Şirket olarak bu alandaki çalışmalarımız üç temel inanca dayanıyor.

İlk olarak, Birleşik Devletler'in güçlü savunmasına inanıyoruz ve onu savunan kişilerin ülkenin en iyi teknolojilerine sahip olmalarını istiyoruz, Microsoft'unkiler dahil.

İkinci olarak, yapay zekanın silahlar ve harp ekipmanları konusunda yarattığı önemli etik ve politik tartışmalara saygı duyuyoruz. Şirket olarak bilgimizi ve söz hakkımızı, kurumsal bir vatandaş olarak bu konularda, ülkenin sivil ve demokratik gelişimine sorumluluk sahibi şekilde yaklaşarak kullanmak istiyoruz.

Üçüncü olarak, bazı çalışanlarımızın farklı görüşleri olmasını anlıyoruz. Şirketteki herkesten Microsoft'un aldığı her pozisyonu desteklemesini beklemiyor ve istemiyoruz. Bazı çalışanların başka ülkelerde yaşamalarına ya da başka ülke vatandaşı olmalarına ve bazı projelere katılmak istememelerine saygı duyuyoruz."

Amazon CEO'su Joeff Bezos da bu konuda Microsoft'a destek vermiş, ülkenin ve insanlarının korunması için desteklerine ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Bezos ayrıca, bu pazardan çekilmeleri halinde teknolojinin sorumluluk sahibi şekilde kullanımı tartışmalarının dışında kalacaklarını belirtmişti.

Microsoft çalışanlarını bu açıklamayı yapmaya iten ise, firmanın Pentagon ile yaptığı 10 milyar dolarlık bir proje tasarısıydı.

Kimseye zarar vermecek ya da insanlara acı çektirecek çalışmalar yapmak istemediklerini ifade eden çalışanlar, Microsoft yöneticilerini de şirketin yapay zeka konusundaki ilkelerini, kısa vadeli kazançlar uğruna satmakla suçlamışlardı.

Daha önce Google benzer bir askeri bulut teknolojisi çalışması içerisine girmiş ancak kendi ilkelerine ters düştüğü gerekçesiyle projeden ayrılmıştı. Bu kararın ardından, ordunun kullandığı teknolojilerin güncellenmesi için kurulan katılımlı girişimde Amazon ve Microsoft kalmıştı. İçeriği açıklanmayan projenin Trump yönetiminin "daha ölümcül" ordu planının bir parçası olduğu söyleniyor.

Google'ın bu girişimden çıkarken yaptığı açıklamalarda iki nokta öne çıkartılmıştı. Bunlardan ilki, projenin Google'ın ilkelerine ters düşmesiydi. Diğeri ise şirketin yeterli güvenlik seviyesinde yetkileri olmamasıydı.

Google ayrıca Maven Projesi adlı bir projenin içindeydi. Bu proje, videoların yapay zeka tarafından izlenmesini içeriyordu. Google çalışanlarının tepkilerinden dolayı firma projeden çekildiğini açıklamıştı.