Microsoft, Disk Sürücüsüz Xbox One Çıkarmaya Hazırlanıyor

Bazı söylentilere göre, Microsoft, CD sürücüz bir Xbox One modeli çıkarmayı düşünüyor. Fakat bu yeni konsol, yeni nesil sisteme sahip olmayacak Xbox One ailesinin bir üyesi olacak.

Microsoft, disk sürücü olmayan bir Xbox modeli çıkarmayı düşünüyor. Disk sürücünün olmaması maliyeti de düşürüyor.

Thurrott’a göre, çıkarılacak olan yeni model; yeni nesil Scarlett modellerine dahil olmayacak, Xbox One ailesinden olacak. Söylentilere göre, disk sürücüsüz yeni modelin 2019’da çıkması bekleniyor. Çıkış tarihi olarak ise ilkbahar aylarının başlarına işaret ediliyor, fiyatının da 200 dolar veya daha ucuz olması muhtemel. Scarlett konsolların ise 2020’de piyasa sürülmesi bekleniyor.

Eğer ki bu söylentiler gerçekleşirse, Xbox One X ailesi 3 üyeden oluşacak: Xbox One X, Xbox One S ve disk sürücüsüz çıkacak olan yeni model.

Söylentilerin bir diğer detayı ise Microsoft’un ‘diskten dijitale’ adlı bir program üzerine çalışıyor olması. Elinde kutulu Xbox One oyunu olan kullanıcılar Microsoft Store veya yetkili satıcılara giderek ellerindeki kutulu oyunu verip karşılığında dijital olarak oyun indirme hakkı kazanacaklar.

Tabii bunların bir söylenti olduğunu ve Microsoft’tan resmi bir açıklama olmadığını unutmamak gerekiyor.

Microsoft şu sıralar yeni yenil konsolu üzerine çalışmalar yürütmekle meşgul. Şirket Playground Games, Obisidian Entertainment gibi birçok oyun stüdyosunu bünyesine katarken, ayrıca Santa Monica’da da bir adet oyun geliştirme stüdyosu kurdu.