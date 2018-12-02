Microsoft’un gelecekteki planları hakkında Brad Sam’in “Beneath a Surface” adlı son kitabından alıntılar, internette çok fazla ses getirdi.

Brad Sam’in “Beneath a Surface” isimli kitabı, Microsoft'un gelecek planları hakkında bazı bilgiler içeriyor. Kitapta, 2019'un dördüncü çeyreğinde gelecek olan bir USB-C portu ile bir Surface Pro tabletten bahsediliyor.

Kitapta, Microsoft'un katlanabilir çift ekranlı cihazı Andromeda'dan da bahsediliyor. Adı açıklanmayan kaynaklara atıfta bulunarak, 2019'un sonlarına doğru gelecek cihazın “önceki raporların gösterdiğinden daha büyük olabileceği ve bir PC'ye daha yakın olabileceği” iddia ediliyor.

Geliştirme aşamasında olan ve daha büyük bir Andromeda cihazına dair bilgiler de ortaya çıktı, ayrıca şirket, Andromeda'ya benzeyen yeni bir katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor. “Centaurus” olarak adlandırılan bu yeni cihaz, büyük ihtimalle bir cep telefonu olmayacak. Bu yeni cihaz 2019'un sonlarına doğru karşımıza çıkabilir.