Microsoft CEO'su Satya Narayana Nadella, bu yılki performansı nedeniyle 42.9 milyon dolar ek ödeme aldı. Yıllık maaşı 2.3 milyon dolar olan Nadella, bu ek ödemeyle birlikte kazandığı parayı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 66 arttırmış oldu.

Dünyanın en çok kazanan meslek gruplarından bir tanesi "CEO"luk. Özellikle büyük şirketlerin CEO'ları, yıllık oranda dudak uçuklatacak paralar kazanıyorlar. Örneğin Apple CEO'su Tim Cook, yıllık 3 milyon dolar, Microsoft CEO'su Satya Narayana Nadella ise yıllık 2.3 milyon dolar para kazanıyor.

Ancak şirketler, CEO'larına sadece maaş vermiyorlar. Kimi dönemlerde CEO'lar ek ödemeler de yapılıyor. İkramiye olarak tanımlayabileceğimiz ancak alışagelmiş ikramiye bedellerinin çok üzerinde olan bu ödemeler, belirlenen koşulların sağlanması halinde veriliyor. Örneğin Tim Cook, 2018 yılında 3 milyon dolarlık yıllık maaşının yanı sıra 15.7 milyon dolarlık ek ödeme almıştı. Microsoft CEO'su Nadella da hem geçen yıl hem de bu yıl, aldığı ek ödemelerle maaşını birkaç kat arttırmayı başardı.

Microsoft'un kurallarına göre ek ödemeler, şirketin hisse senedi performansına göre veriliyor. Bu bağlamda Microsoft, CEO'suna bu yıl 42.9 milyon dolar ek ödeme yaptığını açıkladı. 2014 yılından beri şirketin başında olan Nadella, ilk çalışma yılında almış olduğu 84 milyon dolarlık ek ödemeyle çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz yıl ise ek ödemeler dahil 25.8 milyon dolar para kazanan Nadella, bu yılki gelirini geçtiğimiz yıla oranla yüzde 66 oranında arttırmış oldu.