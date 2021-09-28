Microsoft CEO'su Satya Nadella, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan meselesi TikTok'un satın alınması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nadella, anlaşmanın iptal edilmesinden üzüntü duymadığını, kazanımlarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz yılların en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi, Donald Trump yönetimindeki ABD'nin Çin'e açtığı savaştı. Hükümet, Huawei gibi bir teknoloji devini bitirmeyi başarırken, son yılların en popüler sosyal medya platformu TikTok için de satın alma talimatı vermişti. Bu kararla TikTok'un ABD'deki bölümü, bizzat ABD'li bir şirket tarafından yönetilecekti. Trump, bu sayede ABD'lilerin verilerinin ABD'de kalmasını sağlamayı amaçlamıştı.

O dönemlerde TikTok'u satın almak için harekete geçen bazı şirketler olmuştu. Bu şirketlerin başında da Microsoft geliyordu. Hatta iki şirket arasında ön anlaşmaya da varılmıştı. Ancak Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesi üzerine anlaşma iptal edildi. TikTok da Microsoft da çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Şimdi, unutulmaya yüz tutan bu meseleyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve o dönemlerde neler yaşandığına ışık tuttu.

"TikTok bize geldi, biz onlara gitmedik"

Satya Nadella, konuyla ilgili açıklamalarında TikTok'un iki hükümet arasında sıkışıp kaldığını ve bu durumun çözümü için de Microsoft'a kendilerinin geldiğini, Microsoft'un TikTok'u satın almak için büyük bir girişimde bulunmadığını söyledi. TikTok'un çatı şirketi ByteDance'ın platform için güvenlik hizmetleri sunan bulut sistemleri arayışında da olduğunu belirten CEO, Microsoft'un bunu yapabiliyor oluşunun şirketi ön plana çıkardığını ifade etti. Ayrıca Microsoft'un Xbox Live ve Linkedin gibi platformlara sahip olması da ByteDance'ın Microsoft tutkusunu artırmış.

Donald Trump'ın konuyla ilgili belirli bir görüş açısının olduğunun herkes tarafından bilindiğini belirten Satya Nadella, hükümetin bu satın alma işlemi için bazı özel koşullar belirlediğini ve bu koşulların Microsoft tarafından sağlandığını ifade etti. Süreçle birlikte bu koşulların kendi kendine kaybolduğunu söyleyen Nadella, anlaşmanın iptal edilmesinden hiçbir zaman üzüntü duymadığını, kazanımlardan ötürü memnun olduğunu vurguladı.