Microsoft Cortana 3.0 Beta, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Microsoft'un Google Asistan ve Amazon Alexa'ya rakip olabilmesi için sürekli geliştirdiği Cortana'nın 3.0 Beta versiyonu yayınlandı.

Çok yakın zamanda Microsoft Office ailesine katılarak daha efektif ve hızlı bir ofis deneyimi sunacak olan Cortana'nın iOS ve Android versiyonlarında kayda değer yeniliklerle karşı karşıyayız. İlk göze çarpansa baştan sona değişen kullanıcı arayüzü...

Microsoft yaptığı açıklamaya göre yeni kullanıcı arayüzü Cortana'yı daha hızlı, daha minimal ve 'işinizi yapmaya daha odaklı' bir hale getirmiş durumda. Bununla birlikte Cortana'nın kurulu olduğu cihazları ayarlayabileceğiniz yeni bir görsel ekran da düşünülmüş.

Elbette yenilikler bunlarla sınırlı değil: Cortana 3.0 müzik dinleme keyfinizi ikiye katlamayı hedefliyor. Artık Cortana'dan Spotify, iHeartRadio ve TuneIn gibi platformlarda favori parçalarınızı çalmasını isteyebiliyorsunuz. Bununla birlikte firmalar için tasarlanan Skype için çeşitli konferans ve sesli görüşme entegrasyonları da sağlanmış durumda.

Yepyeni Cortana'yı Android platformunda denemek için buraya tıklayarak .apk dosyasını indirebilirsiniz. iOS kullanıcısı iseniz TestFlight programına katılmanız veya bir süre beklemeniz gerekecek.