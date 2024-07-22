Microsoft, geçtiğimiz hafta tüm dünyayı kaosa sürükleyen CrowdStrike krizi için düzeltme aracı yayımladı. Araç, mavi ekran hatasına yol açan dosyaları otomatik olarak silebiliyor.

Teknoloji dünyası, geçtiğimiz hafta yaşanan CrowdStrike krizi ile eşi benzeri görülmemiş bir kaos yaşadı. Özellikle de kurumsal firmaların milyonlarca Windows PC'sinde güvenliği sağlamak için kullanılan Falcon isimli yazılımın güncellemesinde yaşanan hata, bu yazılımın yüklü olduğu tüm bilgisayarların mavi ekran hatası vermesine neden oldu. Hâl böyle olunca finans, havacılık ve acil durum sektörlerinde çok büyük kesintiler yaşandı.

Şimdiyse Microsoft'tan konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, Falcon yazılımının yüklü olduğu bilgisayarlarda düzeltme yapmaya yarayan küçük bir araç yayımladı. Bu küçük araç, Falcon'un hatalı dosyalarını siliyor ve böylelikle bilgisayarların yeniden çalışmasını sağlıyor.

Küresel kaosun çözümü, sadece 25 kb'lik bu araç

Microsoft'un resmî internet sitesinde yayımlanan düzeltme aracı, sadece 25 kb boyuta sahip. Bu küçük aracı indiren ve bir USB bellek aracılığıyla bilgisayara bağlayan yazılım uzmanları, ilgili dosyaları otomatik olarak silecek ve sorunun çözülmesini sağlayacaklar. Yayımlanan araç, güvenli mod ile WinPE yöntemleri ile çalışacak.

Bu arada; geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, CrowdStrike moderatörlerinden bir tanesinin, geçici bir çözüm yolu ürettiğinden bahsetmiştik. İşte Microsoft'un yayımladığı yeni araç da aynı yöntemi uyguluyor. Ancak süreç, bu 25 kb'lik yazılım ile otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Düzeltme aracını indirmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.