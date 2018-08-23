Ülkemizdeki dalgalı döviz kurları ile ilgili bir süre sessiz kalan şirketler, bir bir devasa zamlarla karşımıza çıkıyor. Microsoft da bu kervana katılacağını açıkladı.

Microsoft, dünden beri hali hazırdaki Office 365 kullanıcılarına attığı e-posta ile ciddi bir infiala sebep oldu. Türk kullanıcılara gönderdiği e-posta ile geçtiğimiz sene de zam yaptığı Office 365'ın yeni fiyatını açıklayan Microsoft, kullanıcılarını üzdü.

Microsoft'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Microsoft, periyodik aralıklarla fiyatlarda ayarlamalara gitmektedir. Müşterilerimizin, partnerlerimizin ve piyasanın şartlarına uyum sağlamak ve geri dönüşlere gerekli özeni gösterebilmek için bu fiyatlarda değişiklik yapabilmektedir. 1 Ekim 2018'den geçerli olmak üzere, Office Home 365 ürünümüzün senelik ücreti 329.99 TL'den 479.99 TL'ye yükseltilmiştir. Office Bireysel'in fiyatı ise 249.99 TL'den 359.99 TL'ye yükseltildi."

Elbette bu aşamada kullanıcılar da ikiye ayrılacaktır: Yazılım temelli bir ürünün fiyatının bir süre sabit tutulabileceğini düşünenler de olacak. Aynı şekilde kurdaki dalgalanmaların fiyatlara yansıması gerektiğini düşünenler de... Burada yaşanan ekonomik sıkıntıların son kullanıcıya direkt yansıması üzücü bir detay.