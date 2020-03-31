Microsoft, bugün yaptığı bir açıklamayla Microsoft Edge tarayıcısının 82. versiyonunu yayınlamayı iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan Microsoft, Edge 81'in stabil versiyonunun nisan ayında yayınlanacağını da belirtti.

Bugün Microsoft tarafından yapılan açıklamada, içinde bulunduğumuz küresel koşullar gereği Microsoft Edge tarayıcının stabil versiyonuna yönelik güncellemelerin durdurulduğunu duyurmuştu. Microsoft, bundan dolayı Microsoft Edge 81'in, güncellemeler yeniden başlayana kadar stabil hâle geçişinin de iptal edildiğini belirtmişti ancak sonra yapılan bir güncellemeyle birlikte Edge 81'in nisan ayında stabil versiyonunun geleceği duyuruldu.

Microsoft, bu adımı Chromium projesiyle tutarlı davranabilmek için attıklarını da sözlerine ekledi. Chromium da yakın zamanda yeniden düzenlenen takvim nedeniyle güncellemelerinde benzer bir durdurmaya gittiğini duyurmuştu. Microsoft bunun yanı sıra durumdan benzer şekilde etkilenen geliştiricilerin ve organizasyonlarının daha fazla etkilenmemesi için de bu kararı aldıklarını vurguladı.

Microsoft Edge 80 güncellemeleri devam edecek:

Öte yandan Microsoft, Microsoft Edge 81'in stabil versiyonunun nisan ayında yayınlanacağını belirtti. Bunu mayıs ortasında Microsoft Edge 83'ün erken sürümü takip edecek. Bunların yanı sıra Microsoft Edge 80'e yönelik güvenlik güncellemeleri yapılmaya devam edilecek. Diğer versiyonlar da (Canary, Dev ve Beta) normal takvime göre güncelleme alacak. Daha önce Google da Chrome için güncellemeleri durdurduğunu açıklamıştı. Bunun nedeni, geliştiricilerin sorun yaşamamasını sağlamaktı.

Microsoft tarafından yakın zamanlarda yapılan açıklamalara göre nisan ayı içerisinde güncellenmesi beklenen Chromium tabanlı Edge'de; dikey sekmeler, akıllı kopyalama ve parola izleyicisi olarak isimlendirilecek üç yeni özellik alacak.

Dikey sekmeler, Chromium tabanlı Edge'in sol tarafına yerleşecek ve dikey şekilde konumlanacak sekmeleri kullanıma sunacak. Akıllı kopyalama kapsamında kullanıcılar, bir internet sitesindeki istedikleri bir bölümü rahatlıkla kopyalayabilecekler. Microsoft'un hazırladığı 'Password Monitor' (Parola İzleyicisi) ise internet sitelerinde kullandığınız isim ve şifreleri takip edecek.

Microsoft'un Edge ile ilgili yaptığı açıklamalar bunlarla sınırlı değil. Şirket ayrıca Chromium tabanlı Edge'in ilerleyen dönemlerde 3 yeni özellik daha alacağından bahsetti. Bu özellikler; koleksiyonlar, InPrivate modu ve okuyucu olarak karşımıza çıkıyor.