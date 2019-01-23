Microsoft'un internet tarayıcısında yer alan bir eklenti, Mail Online okurlarına siteye girdiklerinde, sitenin haberlerine güvenmemeleri gerektiğini belirten bir uyarı yazısı gösteriyor.

Microsoft’un internet tarayıcısı, yanlış haberlerle mücadele özelliğinden sonra kullanıcılarını Daily Mail’e güvenmemeleri konusunda uyardı.

Daily Mail’in internet sitesini ziyaret eden Microsoft Edge kullanıcıları şöyle bir uyarıyla karşılaştı “Bu web sitesi genellikle temel doğruluk ve sorumluluk standartlarını koruyamamaktadır. (Firma) Birçok yüksek profilli vakada tazminat ödemeye zorlandı”

Bu mesaj, NewsGuard isimli üçüncü parti bir girişim tarafından okuyuculara sunuldu. NewsGuard, habercilik alanındaki emektar kişiler tarafından yürütülüyor, amaçları ise haber siteleri için güvenilirlik standardı haline gelecek ölçütler oluşturmaya çalışmak.

Şimdilik, bu servis sadece indirilebilir bir eklentiyle aktif hale geliyor fakat Microsoft, servisin tüm mobil sürümlere otomatik olarak yüklenmesi için bu hafta çalışmalara başlıyor.

Mail Online’ın sözcüsü ise bu konuda hakkında “NewsGuard'dan son zamanlarda haberdar olduk ve bu korkunç derecede hatalı sınıflandırmanın mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için onlarla görüşüyoruz” dedi.