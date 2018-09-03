Microsoft Edge'in Android Sürümüne Güncelleme Geldi

Android cihazınızda Microsoft'un Edge tarayıcısını tercih edenlerdenseniz, sizler için iyi bir haberimiz var. Uygulama güncellenerek kararlılık artırıldı, yeni özellikler eklendi.

Microsoft’un web tarayıcılar konusunda başarısız olduğu ve bir türlü istenilen yere ulaşamadığı malum. Google Chrome ve Opera gibi tarayıcıları yan yana koyduğumuz zaman, Microsoft’un işi oldukça zor diyebiliriz. Internet Explorer’dan sonra Edge ve Spartan gibi farklı isimlerle tarayıcı piyasasında yer bulmaya çalışan Microsoft, Edge'in mobil platformunda masaüstü versiyonundan daha başarılı olmuş gibi görünüyor.

Kullanıcı geribildirimlerine göre Chrome'dan biraz daha hızlı olan tarayıcı, sahip olması gereken ilgili göremiyor. Bunun sebepleri arasında Chrome'un Android ile tamamen bütünleşik olup, diğer ayarlar için fazladan uğraşmaya gerek kalmaması gösteriliyor. Microsoft Edge'e geçiş yapmak her ne kadar ilk başta biraz uğraştırıcı olsa da buna değer gibi duruyor.

Microsoft Edge'in yeni 42.0.0.2313 numaralı güncellemesi, uygulama sayfasındaki yazıya göre aşağıdaki yenilikleri getiriyor:

Yenilikler ve ipuçları web sayfasına Ayarlar ve daha fazlası menüsünden hızla ulaşın

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Performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri

Eğer Android telefonunuzda Microsoft Edge yüklü ise uygulamayı Google Play Store üzerinden güncelleyebilirsiniz. Tarayıcıyı kullanmıyor ancak deneyimlemek istiyorsanız aşağıdaki linkten uygulamayı indirebilirsiniz.