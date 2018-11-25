Microsoft Edge'in Android Uygulaması Güncelleme Aldı

Microsoft'un kendine ait internet tarayıcısı olan Edge'in Android sürümü, yeni özellikler içeren bir güncelleme aldı.

Son dönemlerinde yavaşlığı ile kullanıcıları kendinden bezdiren Internet Explorer, yıllarca Windows âlemini idare ettikten sonra izne ayrılarak, yerini Microsoft'un yeni tarayıcısı Microsoft Edge'e bırakmıştı. Internet Explorer'a göre oldukça hızlı olan Microsoft Edge, kullanıcılar tarafından da büyük ilgi gördü. Bunun ardından Microsoft'un yeni nesil tarayıcısı Edge, Android ve iOS gibi platformlarda da yayınlandı.

Açılma süresiyle diğer programlara taş çıkartan Microsoft Edge, Android platformunda bulunan uygulaması için bir güncelleme aldı. Play Store'dan indirilebilen Microsoft Edge uygulamasının yeni güncellemesi ile kullanıcılar artık yeni Sık Kullanılanlar klasörleri oluşturabilecekler ve bunları yeniden düzenleyebilecekler. Ekranın altında bulunan düğmelere basarak veya basılı tutularak kullanıcılar, hızlı işlemlere daha kolay erişim sağlayabilecekler.

Microsoft Edge'in Android versiyonuna gelen güncelleme aynı zamanda genel hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini de içermekte. Android cihazınızdaki Microsoft Edge'i güncellemek için Play Store'da sol üstte bulunan 3 çizgiye tıklayın ve ardından "Uygulamalarım"a tıklayın.

Microsoft Edge için cihazınıza uygun bir güncelleme olup olmadığını bu şekilde kontrol edebilir ve olduğu takdirde "Güncelle" butonuna basarak Edge'in en son sürümüne Android cihazınızda sahip olabilirsiniz. Eğer ki listede Microsoft Edge için bir güncelleme görünmüyorsa, cihazınıza uygun Edge güncellemesinin gelmesi için birkaç gün daha beklemenizi öneririz.