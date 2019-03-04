Microsoft Edge, iOS’a Anında Çeviri Özelliğini Getirdi

Microsoft’un internet tarayıcısı Edge’in yenilenen iOS sürümünde anında çeviri özelliği eklendi.

İnternette bulunan sitelerin hepsi aynı dilde yayın yapmıyor. Çoğu site İngilizce yayın yapsa da özellikle Çince ve Almanca yayın yapan pek çok site de var.

Chrome kullanıcıları uzun süredir yabancı dilde yayın yapan siteleri kendi ana dillerine çevirebiliyordu. Benzer bir özellik de şimdi Microsoft Edge’in iOS sürümüne eklendi.

Microsoft Çeviri kullanılarak hazırlanan bu özellik sayesinde sayfaları anında ana dilinize çevirmeniz mümkün.

Yeni v42.11.4 kurulumu ile birlikte başka özellikler de eklendi. Şirketler ve eğitim kurumlarına ait hesapları da eklemek artık mümkün olacak. İntranet sitelerine güvenle erişim imkanı da eklenen tarayıcıda, internet sayfalarını PC geçmişinde görebilmek mümkün olacak. Ayrıca uygulamadaki bazı sorunların da giderildiği belirtildi.