Microsoft Edge, yani Microsoft’un varsayılan tarayıcısı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.Microsoft’tan alınan bilgilere göre tarayıcı Chromium tabanlı olacak ve logosu da bununla birlikte değişecek.

Microsoft Edge, Windows 10'da bulunan varsayılan web tarayıcısıdır. Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına diğer tarayıcılar üzerinden Edge tarayıcısını seçmelerini önerir; büyük mavi renkli Edge simgesinin Görev Çubuğunda belirgin bir şekilde gösterilmesinin nedeni budur.

Microsoft, Edge web tarayıcısını 2015 yılında piyasaya sürüldüğünde logosu Internet Explorer’a çok benziyordu. Microsoft, şimdi Chromium tabanlı yeni bir Edge üzerinde çalışıyor ve bununla birlikte kamuya açık bir şekilde gösterilen yeni bir logo daha istiyor.

Yeni simge:

Yeni simge Edge'deki yeni bir sörf mini oyununun bir parçası olarak ortaya çıktı ve hala 'E' harfi gibi görünmeye devam ederken aynı zamanda bir dalgayı andırıyor. Ayrıca yeni Edge logosu, Office paketi gibi diğer birçok Microsoft uygulamasının da güncel görselleriyle oldukça benzer gradyan stiller içeriyor.

Android uygulaması henüz yeni simgeyle güncellenmedi ancak muhtemelen masaüstü tarayıcısı değiştiğinde onunla birlikte değişecek. Uygulama çekmecenizde yakında yeni bir simge görmek için hazır olabilirsiniz.