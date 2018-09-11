Microsoft’un yeni ve yine başarısız olan internet tarayıcısı Microsoft Edge, Android sürümünde kullanıcıların biraz zor farkına varacağı bir “sürpriz yumurta” ekledi. Eğer tarayıcıda çok sayıda sekme açarsanız, karşınıza Ninja Kedi emojisi çıkıyor. Peki bu emoji ne işe yarıyor?

Microsoft, Edge tarayıcısı ile kendisine ait olmayan işletim sistemlerinde de hizmet veriyor. Yazılım devi, Edge uygulamasının içerisine kullanıcıların çok sayıda sekme açınca fark edecekleri bir Ninja Kedi emojisi yerleştirdi. Eğer Edge’in Android betasında 100’den fazla sekme açarsanız, bir sembol karşınıza çıkıyor.

Edge’in Android sürümünde kaç sekmenin aktif olduğunu gösteren simgedeki sayı 100’ü geçince, sayılar tekrar baştan başlıyor. Örneğin 112 yerine sadece 12 görünüyor. Bu sırada alt tarafta beliren Ninja Kedi emojisi size, aslında daha fazla sekmenin açık olduğunu bildiriyor.

Microsoft’un bu özelliği nihai Android sürümüne uygulayıp uygulamayacağı henüz net değil. Şu sıralar düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden mobil tarayıcının beta sürümlerini Google Play sayfasından indirip kurabilirsiniz. Eğer en güncel beta sürümüne ulaşmak istiyorsanız, buradaki APK dosyasını indirebilirsiniz.

Microsoft Edge’i eğer bilgisayarınızda da kullanıyorsanız, mobil sürümde Windows hesabınıza giriş yapınca tarayıcılarınız birbirlerine entegre olarak çalışacaktır. Birinde kaydettiğiniz parola ya da internet geçmişiniz mobil ortamdan da erişilebilir oluyor, sadece yer imleriniz senkronize edilmiyor. Eğer mobil Edge’den bir sayfayı PC’de görüntülemek isterseniz bunun için “PC’de devam et” özelliğini kullanabiliyorsunuz.

Microsoft Edge’in Windows 10 sürümü, önümüzdeki Ekim ayında yapılacak dev güncelleştirmeyle önemli geliştirmeler alacak.