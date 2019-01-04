Microsoft, kullanıcılarının kendilerinden alınan veriler üzerinde daha büyük söz sahibi olmaları için yeni bir proje geliştiriyor.

Facebook ve diğer teknoloji devleri veri gizliliği sorunlarıyla ilgilenirken, Microsoft “Bali” isimli yeni bir proje üzerine çalışıyor. Bu proje sayesinde kullanıcılar, kendilerinden alınan veriler konusunda daha büyük bir kontrole saihp olacaklar.

Microsoft Research tarafından geliştirilen proje şu an için özel bir deneme sürecinde. Bali projesinin internet sayfası şu an için erişime açık olmasa da ZDNet bir kod ile giriş sağlanabildiğini, kodu olmayanların ise kod isteyebildiğini bildirdi.

Projenin “Hakkında” sayfası aşağıda yazanlar gibi detayları veriyor:

“Yeni kişisel veri bankası, hakkında veri toplanan kullanıcılara kontrolü verecek. Banka, kullanıcıların kendilerinin oluşturduğu verilerin hepsini depolamalarına imkân sağlayacak. Proje aynı zamanda verilerini görme, kontrol etme, paylaşma ve gösterme gibi işlemleri yürütmelerine yardımcı olacak.”

Bali projesi, üçüncü şahıslar tarafından erişilebilen ancak üretici ya da kullanıcı tarafından erişilemeyen bilgilere denilen ters gizlilik kavramına dayanıyor. Buna örnek olarak sağlık hizmeti sağlayıcılarını, polisleri ve işverenleri düşünebilirsiniz.

Projenin internet sitesine göre, geliştiriciler kullanıcıların kişisel bilgilerini çeşitli web sitelerinden toplamalarına ve bu verileri görüntülemelerini sağlamaya yardımcı olmaya odaklandıkları için proje hala başlangıç aşamalarında.