Microsoft, Yeni Windows 10 Önizleme Sürümünü Yayınladı

Microsoft, gelecek yılın ilk yarısında yayınlanacak büyük Windows 10 güncellemesine referans olan build 18845 sürümünü yayınladı.

Windows 10, pek çok kişinin düşündüğünün aksine statik bir ürün değil dinamik bir hizmettir. Bu nedenle sürekli olarak güncellemeler alır ve yeni özellikler kazanır. Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, Windows 10 için şu ana kadar Kasım Güncellemesi, Yıldönümü Güncellemesi, İçerik Oluşturucu Güncellemesi, Sonbahar Güncellemesi, Nisan 2018 Güncellemesi ve Ekim 2018 Güncellemesi olmak üzere altı büyük güncelleme yayınladı ve bu güncellemeler gelecek dönemde de yayınlanmaya devam edecek.

Microsoft, Windows 10 insider kullanıcıları için Şubat ayında yayınlamış olduğu build 18841 sürümünü build 18845 sürümüne yükseltti. Unicode tarafından duyrulan Emoji 12.0 güncellemesini de içinde barındıran build 18845, Windows 10 kullanıcıları için gelecek yılın ilk yarısında yayınlanacak 20H1 güncellemesine ait özellik ve iyileştirmeleri içeriyor. Şubat ayının başlarında yayınlanan Emoji 12.0 güncellemesine ait emojileri görüntülemek için Windows ve nokta (.) tuşlarına aynı anda basmanız yeterli olacaktır.

Build 18845 sürümü, tüm Windows Insider kullanıcıları için değil, yalnızca Skip Ahead seçeneğini seçen kullanıcılar için yayınlandı. Zira 19H1 güncellemesi henüz yayınlanmadı ve 19H2 güncellemesi de yapım aşamasında. 2020 yılının ilk yarısında yayınlanacak bir özelliği test etmek için gerçekten bir şeyleri ‘atlamak’ gerekiyor. Build 18845 sürümüyle işletim sistemine çok ciddi yeni özellikler gelmiş değil. Ancak tüm özellikler ve iyileştirmelere buraya tıklayarak (ingilizce) ulaşabilirsiniz.