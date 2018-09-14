2 gündür Windows 10 Insider kullanıcılarını oldukça sinirlendiren uyarılar, Microsoft tarafından işletim sisteminden kaldırıldı.

Microsoft, bir süredir Chrome ve Firefox kuran Windows 10 kullanıcılarını, 'Zaten Windows 10 için en güvenli ve en hızlı web tarayıcısı Microsoft Edge'e sahipsiniz.' diyerek adeta taciz ediyordu. Gelen yoğun tepkiler sonrasında, bugün Microsoft cephesinden bir açıklama geldi ve bu uygulamaya son verildi.

Dün, bu tavrın neden yanlış olduğuyla ilgili bir haber hazırlamıştık. Dilerseniz o habere de aşağıdan göz atabilirsiniz:

Her ne kadar bu uyarı kapatılabiliyor ve bir daha çıkmamasını sağlanabiliyor olsa da; Microsoft bugün itibarı ile bu uyarıyı tamamen kaldırdı.

Microsoft, konuyla ilgili yanlış anlaşıldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu özelliği sadece Insider kullanıcılarıyla test etmekteydik. Windows Insider, yeni özellikleri test ettiğimiz ve halka açmadan önce geri dönüşleri değerlendirdiğimiz bir programdır. Müşterilerimiz hangi tarayıcıyı kullanacaklarını seçme ve kontrol etme hakkına her zaman sahiptir."

Dün de belirttiğimiz üzere Microsoft, tepkilerin üzerinden çok zaman geçmeden bu anlamsız uygulamadan böylece vazgeçmiş oldu.