Microsoft Flight Simulator'ın Top Gun Paketi Ertelendi

Microsoft ve Asobo Studios, Microsoft Flight Simulator için geliştirilen Top Gun genişletme paketinin çıkışının ertelendiğini açıkladı. Bu ertelemeyle birlikte paketin aynı adlı filmle ortak bir tarihte piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Microsoft Flight Simulator için geliştirilen Top Gun genişletme paketi, aynı adlı filmin vizyona giriş tarihiyle ortak bir zamana denk getirilmesi amacıyla ertlendi. Paramount Pictures, 2021'de vizyona girecek olan filmlerini ertelediğini bu ayın başında açıklamıştı; sürece Top Gun: Maverick filminin de 27 Mayıs 2022'ye ertelenmesi de dâhil edildi.

Top Gun genişletme paketinin bu yılın sonunda çıkması planlanıyordu ancak Microsoft ve Asobo Studio'nun yeni duyurularıyla birlikte paketin "filmle birlikte" çıkması bekleniyor. Top Gun: Maverick'teki bazı jetler ve konumlar dışında, Asobo Studio'nun Top Gun genişletme paketiyle oyuna ne eklemeyi planladığı hakkında hâlâ çok fazla bilgiye sahip değiliz.

Top Gun genişletme paketi E3'te duyurulmuştu

Microsoft, Top Gun genişletme paketini bu yılın başında gerçekleştirilen E3 etkinliğinde Xbox Series X/S'lerle birlikte duyurmuştu. Genişletme paketinin tanıtım fragmanı, Microsoft Flight Simulator'a gelen bazı jetlere ve oyuncuların gelecek yıl kullanabilecekleri bir uçak gemisine dair görüntülere yer veriyor.

Paramount'ın Gun: Maverick'i 2022 yılına erteleme sebebi delta varyantıyla ilgili endişeler ve COVID-19 vakalarındaki ani artış. Jackass Forever da gelecek yıla ertelenirken Mission: Impossible 7 de 30 Eylül 2022'de vizyona girecek.