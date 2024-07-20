Microsoft, Game Pass zamlarıyla ilgili mahkemeye verilmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Olaya sert çıkan teknoloji devi, gerçeklerin çarpıtıldığını söyledi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile ilgili önemli bir gelişmeden bahsetmiştik. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Game Pass zammını ve yeni paketlerini mahkemeye vermişti.

FTC'nin iddiasına göre alınan karar, oyuncuların aleyhine olan bir gelişmeydi. FTC yetkililerine göre Microsoft, piyasa gücünü kullanmaya çalışıyordu. ABD Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi henüz konuyla ilgili bir şey söylemedi ancak Microsoft'tan ilk açıklama geldi. Teknoloji devi, yaşanan gelişmeye tepki gösterdi.

Microsoft, FTC'nin yanıltıcı davrandığını iddia etti

Microsoft'un yaptığı resmî açıklamaya göre ortada FTC'nin iddia ettiği gibi oyuncuların aleyhine olan bir durum yok. Game Pass Ultimate aboneliğinin oyuncular için yeterince değer sunduğunu aktaran Microsoft, FTC'nin gerçekleri çarpıttığını ifade etti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft ile geçmişte de karşı karşıya gelmişti. Sıkı okurlarımız bilir; Microsoft'un Activision'ı satın alması sürecine en büyük taşı koyan kurum, FTC idi. Ancak Microsoft, yıllar sürmüş olsa bile hukuk mücadelesini kazanmıştı. Yine benzer bir durum yaşanması, kimseyi şaşırtmayacaktır.