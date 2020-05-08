Bir hacker, Microsoft’un GitHub’daki özel dosyalarından 63.2 GB büyüklüğünde kaynak kodu çaldığını iddia etti. Hacker'ın çaldığı dosyaların Microsoft’a ait olduğu, konunun uzmanları tarafından da onaylandı.

Bazı hackerlar, sıradan kullanıcılar yerine şirketlere saldırıp verilerini ele geçirmeye çalışır. Özellikle büyük şirketler, hacker saldırılarından fazlasıyla çekmiştir. Ancak saldırıya uğrayan şirket milyonlarca insana hizmet veren bir teknoloji şirketi olduğundan durum daha da ciddileşiyor.

Hackerların son kurbanı, teknoloji devi Microsoft oldu. Daha önce Endonezyalı teknoloji şirketi Tokopedia’ın dosyalarını ele geçiren bir hacker, Microsoft’un GitHub’daki özel dosyalarından 63.2GB büyüklüğünde kaynak kodu ele geçirdiğini açıkladı. Microsoft’un kaynak kodlarını ele geçiren hacker, kanıt olarak ise birkaç tane ekran görüntüsü yayınladı.

Ele geçirilen kaynak kodları, kullanıcı verilerini tehdit etmiyor

Hackerın yayınladığı ekran görüntülerindeki dosya dizin listeleri incelendiğinde kaynak kodlarının Azure, Office ve Windows’un kaynak kodları olduğu görülüyor. Ekran görüntüsünde sadece bazı servislere ait dosyalar görünüyor. Bu nedenle hackerın elinde Microsoft’un başka hangi hizmetlerinin kaynak kodlarının olduğu tam olarak bilinmiyor.

Hacker, Microsoft'tan oldukça büyük miktarda veri ele geçirmiş olsa da ele geçirilen dosyaların kritik bir soruna neden olacağı ya da kullanıcı verilerini açığa çıkaracağı düşünülmüyor. Microsoft’un GitHub’daki dosyaları, çoğu zaman gizli durumda olmasına rağmen zaman zaman bazı dosyalar halka açık olarak da yayınlanıyordu.

Microsoft, böyle saldırı senaryolarına hazırlıklı olmak için GitHub’a yüklenen kaynak kodlarını sıkı bir taramadan geçiriyor. Dolayısı ile hacker, dünyanın en büyük yazılım şirketinden onlarca GB veri elde etmesine rağmen elinde kayda değer bir veri olmaması muhtemel.