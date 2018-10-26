Microsoft, gerçekleştirdiği açıklama ile GitHub'ın satın alma işleminin tamamlandığını ve şirketin artık tamamen kendilerine ait olduğunu ancak bağımsız bir şirket gibi çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, bu yılın başlarında yaptığı açıklama ile GitHub’ı 7.5 milyar dolar (43 milyar TL) karşılığında satın aldığını duyurmuştu. Bugün yeni bir açıklama paylaşan Microsoft, satın alma işleminin tamamlandığını belirtirken GitHub’ın bağımsız bir şirket olarak hizmet vermeye ve topluluğunu korumaya devam edeceğini dile getirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan GitHub CEO'su Nat Friedman, iki şirket arasındaki anlaşmanın tamamlandığını belirtirken, şirketin vizyonunun yazılım geliştirmek için en iyi servis olmak ve gezegendeki tüm geliştiricilere vermek olduğunu hatırlattı. Friedman, Microsoft’un GitHub’ı satın almasının daha büyük işler için bir fırsat olduğunu söyledi.

GitHub nedir?

GitHub, geliştiriciler ve şirketler için projeler, belgeler ve kodların bulunduğu popüler bir kaynaktır. Yazılım denince akla ilk gelen şirketler olan Apple, Google, Amazon ve daha pek çok büyük şirket GitHub’ı kullanıyor ve muhtemelen kullanmaya devam edecek. Pek çok kişi, GitHub’ın Microsoft’a dönüşmesinden endişe duyduğu için bu satın alım işlemine karşı çıksa da Microsoft’un GitHub’ın bağımsızlığına en azından şimdilik saygı duyacağını söyleyebiliriz.