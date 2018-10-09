Microsoft ve Grab, Büyük Bir Atılım Yapmaya Hazırlanıyor

Güney Afrika'daki en büyük "akıllı telefonla taksi çağırma hizmeti"ni veren Grab, Microsoft ile büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor.

Bu yılın başında Uber, Güney Afrika'dan çekilme kararı almış ve sahip olduğu kaynakları Grab'e satmıştı. Grab, şu an Uber'in en büyük rakibi ve şirket değer yavaş yavaş 3 milyar dolara yaklaşıyor. Microsoft'un bugün yaptığı açıklamaya göre Microsoft; Grab'le iş birliği yaparak, "kendi kendine öğrenme kabiliyetine sahip yapay zeka"sını Grab'in araçlarında kullanacak.

Microsoft, ilk olarak Azure serverlarını Grab'in ödeme sistemine ve mobil taksicilik sistemine uygun olarak düzenleyecek. Sonrasında ise işler iyice karmaşıklaşacak. Microsoft'un öğrenme kabiliyetine sahip yapay zekasını kullanacak olan Grab, uygulamasına getireceği özellik ile yolcu, sürücüye nerede olduğunu anlatmak için Grab uygulamasından, etrafının bir fotoğrafını çekecek. Microsoft'un yapay zekası ise bu fotoğrafı işleyip, yazılı adres oluşturup sürücüye iletecek.

Bunlarla da kalmayacak olan Microsoft, Grab için yolcu önerilerini dinleme, sahtekarlığı/dolandırıcılığı tespit etme, haritayı geliştirme, sürücü veya yolcuların kimliklerini belirleme gibi hizmetleri de sağlayabileceğini belirtti. Bunların dışında Grab ile Microsoft arasında "Yapay Zeka" içermeyen anlaşmalar da yapıldı. Bunlara örnek olarak; araç içi eğlence sistemleri, Outlook entegrasyonu ve ödüllü oyun gibi ek hizmetlerde uzlaşıldı.

Grab, Uber gibi "bir yabancının gelip, sizi aracına alması ve gitmek istediğiniz yere götürmesi" konusunda ilerlemekte. Microsoft ise bu atılımla Amazon'un perakende mağazacılığına ve her şeyi kontrol etmeyi amaçladığı teknoloji geliştirmelerine karşı bir atak gerçekleştirdi. Microsoft tarafından Grab'e ne kadar yatırım yapıldığına dair bir bilgi verilmese de Japon Bankaları'nın bildirdiğine göre 500 milyon dolar gibi bir paradan söz edilmekte. Toyota ise halihazırda Grab'e 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı.