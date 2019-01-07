Finlandiya'dan Microsoft'a Hatalı Güncelleme Cezası

Microsoft’un hatalı güncellemeleriyle başına dert alması yeni bir şey değil. 2016 yılından bu yana devam eden bir dava, Finlandiya’da Microsoft aleyhinde karara bağlandı.

Microsoft’un Windows 10 için uyguladığı agresif politikalar o dönemde çok konuşulmuştu. Korsan versiyonlar dahil bütün Windowsların yerine orjinal Windows 10 veren Microsoft, Windows 8 gibi işletim sistemlerini de kullanıcıların izinleri olmadan, “Otomatik güncelleme ile” Windows 10’a yükseltmişti. Windows 10’a yükseltilen bazı bilgisayarlarda sorunlar yaşanmış, veriler kaybolmuş ve cihazlar arıza yapmıştı.

Finlandiya’da yeni bilgisayarı Windows 10 yüklemesi nedeniyle bozulan bir adam da tüketici mahkemesine başvurarak, hasardan sorumlu tuttuğu Microsoft’tan masraflarını ödemesini istemişti. Adam mahkemede defalarca Microsoft destek ile iletişime geçtiğini ancak hiçbir çözüm üretmediklerini, cihazın tamiri ve kaybolan dosyalar nedeniyle masrafa girdiğini söylemişti.

Mahkeme heyeti, Windows 10 güncellemesinin haksız bir pazarlama yöntemi olduğuna, Microsoft’un profesyonelce, dikkatli şekilde ya da abonenin taleplerini gözeterek hareket etmediğine karar verdi. Bu yüzden de mahkemenin kararı Microsoft’un hasardan sorumlu olduğu yönünde oldu. Şirket, adama 1100 Euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Microsoft ise Windows 10 güncellemesi için kendisine yönetilen hiçbir suçlamayı reddetmeyerek dikkat çekti. Bu davanın ileride başka davalar için emsal teşkil edip etmeyeceğini hep beraber göreceğiz.