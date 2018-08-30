Kullanıcı sayısı günden güne düşen ve hantal yapısı ile rakiplerinden geri kalan Skype, bünyesindeki gereksiz bir özellikten arındırılıyor.

Microsoft'un MSN Messenger'ın fişini çekerek tüm kullanıcılarını Skype'a yönlendirmesi zaten 'dinozor' kitle için Skype'ın 1-0 geriden başlaması demekti. Zaman içerisinde hiçbir rakibiyle başa çıkamayacak hale gelen ve kullanıcılarını kaybeden Skype cephesinde hareketlilik var.

Microsoft, Skype'ın iOS ve Android sürümlerine özel olan ve Snapchat'in 'Stories' özelliğinden kopyalanarak yazılıma entegre edilen Highlights'ın fişini çok yakın zamanda çekiyor. Skype'ın sosyal medya ile entegrasyonunu sağlaması planlanan özellik, zaten az kullanıcısı olan Skype'ta hiçbir şekilde ilgi çekmemişti.

30 Eylül 2019'da gelecek olan yeni sürümle birlikte bu özellik uygulamadan çıkarılacak. Microsoft, kullanıcılarından gelen geri dönüşü dinlediklerini ve uygulamayı gittikçe daha basit ve minimal bir hale getireceklerini belirtti. Zaten belirli bir kemik kitlesi olan ve çok da ilgi çekmeyen Skype, kullanıcılarının uygulamanın basit arayüzünü sevdiğini ve bu yönde adımlar atılacağını açıkladı.