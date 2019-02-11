Microsoft, HoloLens 2.0'a Dair Yeni Bir Video Paylaştı

Microsoft’un HoloLens 2.0’ı, birkaç hafta içinde Mobile World Congress 2019’da (Mobil Dünya Kongresi) görücüye çıkacak.
HoloLens ekibinin sorumlusu olan Alex Kipman, oldukça cezbedici olan yeni Holographic Processing Unit’in (Holografik İşleme Birimi) etkinlik videosunu paylaştı.
Yeni HoloLens’in daha fazla yapay zeka yeteneği bulunan gelişmiş Holografik İşleme Birimi’ne ve gelişmiş Kinect benzeri derinlik kamerasına sahip olacağı biliniyor. Çıkan haberlere göre HoloLens 2.0, gücünü VR (Sanal Gerçeklik), AR (Artırılmış Gerçeklik) ve 5G desteği bulunan Qualcomm Snapdragon XR1 işlemciden alacak.
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Alex Kipman’ın etkinlik için paylaştığı HoloLens 2.0 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.