Microsoft HoloLens 2 Hakkında Yeni Bilgiler Geldi

Microsoft'un yeni artırılmış gerçeklik cihazı, 4G LTE bağlantısı ve kendi Qualcomm işlemcisiyle gelecek.

Gelen son haberler ve Microsoft’un yaptığı açıklamalara göre, teknoloji devi yeni bir HoloLens üzerinde çalışıyor. Yeni HoloLens, kendi Qualcomm işlemcisi sayesinde bilgisayara bağlı olmadan da çalışabilecek. Microsoft, HoloLens’te Snapdragon 850’yi kullanacak.

Neowin’in haberine göre, aynı işlemci Lenovo Yoga C630 ve Samsung Galaxy Book cihazlarda da kullanılıyor. Yapılan testlerde işlemcinin günlük bilgisayar işlemleri için gayet hızlı olduğundan bahsediliyor.

Yeni HoloLens aynı zamanda bilgisayarınıza sürekli bağlı (Always Connected PC) olacak. HoloLens’e sahip olanlar böylelikle cihazı açtıktan sonra kaldıkları yerden devam edebilecekler. Ayrıca bu özellik, daha güçlü olan Intel işlemcilerin başarabildiği bir şey de değil. Bunlara ek olarak cihaz, Qualcomm’un X20 4G LTE modemine de sahip olacak.

Şimdilik yeni HoloLens hakkında bilinenler bu kadar. Microsoft’un bu yeni cihazını 2019’da duyurması ve piyasa sürmesi bekleniyor.