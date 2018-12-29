Microsoft İnternet Savaşını Neden Kaybetti?

Microsoft, internet tarayıcısı savaşlarında teslim bayrağını çekti ve Chromium Projesi’ne katılacağını açıkladı. Bir önceki tarayıcı savaşlarından galip çıkan Microsoft’un bu defa başarısız olmasının sebebi neydi?

Bir önceki tarayıcı savaşlarında Netscape Navigator karşısında zafere ulaşmayı başaran Microsoft Internet Explorer, kendisini tamamen yenileyip Edge adı altında yeni bir tarayıcı geliştirmesine rağmen Chrome’a mağlup olmaktan kurtulamadı. Böylece şirketin uzun yıllar süren üstünlüğü de mutlak şekilde son buldu.

Bu ay yapılan açıklamada Microsoft, Chromium açık kaynaklı projesini kullanacaklarını ve böylece kullanıcılarına daha iyi internet uyumu sunacaklarını, geliştiriciler için daha az dalgalanma ile uğraşmayı sağlayacaklarını açıklamıştı.

Microsoft uzun zamandır bu savaşı devam ettirmeye uğraşsa da başarısız olması kaçınılmaz değildi. Microsoft’u başarısızlığa iten nedenler ise çok çeşitli.

Microsoft, Rakiplerinin Temposuna Ayak Uyduramadı

Google Chrome 6-8 haftada bir güncellenirken Firefox her altı haftada bir güncelleme alıyor. Microsoft ise bu konuda oldukça hantal kalıyordu. Internet Explorer, Chrome’un 70 güncelleme aldığı dönemde sadece dört büyük güncelleme gördü. Edge için bile yenilenme hızı ancak 6 ayda birdi. Bunun sonucu olarak da Edge ne yaparsa yapsın rakiplerinden yavaş kalmaktan kurtulamadı.

Microsoft, Tüm IE Çalışmalarını Durdurdu

Internet Explorer’i birden bire kaderine terk eden Microsoft, orada kalan kullanıcılarına bir süre daha güvenlik güncellemeleri sağladıysa da tarayıcıya hiç bir yeni özellik eklemedi, tarayıcıyı güncellemedi. Kaldı ki IE, Windows’un kendi standart tarayıcısı idi.

Edge Sadece Windows 10’a Çıkarıldı

Windows 10 kullanmayan tüm IE kullanıcılarını kaderine terk eden Windows 10, bir yıl boyunca Windows 10’u bedava sunarak kullanıcılarını bu sürüme geçirmeye çalıştı. Korsan kullanıcılar bile resmi Windows 10 yüklemesi yapabiliyordu. O dönemde insanları Edge’e kısmen de olsa yönlendirebilen Windows, varsayılan tarayıcıların her zaman galip gelmediği gerçeğini göz ardı etmişti.

Edge Rekabetçi Değildi

Edge’i varsayılan tarayıcı olarak tutmak için yoğun çaba sarf eden Microsoft, insanları tarayıcıda tutmayı başaramadı. Son rakamlara göre kullanıcıların sadece %11’i Edge kullanmaya devam ediyordu. Burada Chrome’un başarısı kadar Edge’in başarısızlığı da önemli rol oynadı. Eklenti desteği eksikliği, güncelleme yavaşlığı gibi sorunları olan Edge başarısız olmaya mahkumdu.

EdgeHTML’in de sayfaları oluşturmakta ya da oluşturma hızı konusunda Google Chrome’a kafa tutmakta zorlanması da buradaki bir başka etken olarak Edge’in tabutuna son çiviyi de çaktı.

Microsoft’un Zoraki Güncelleme Talebi

Daha Windows 10 ve Edge çıkmamışken kullanıcılarına sunduğu desteği, en güncel IR versiyonu hariç kesen Microsoft, bütün kullanıcılarını IE 11’e geçmeye zorladı. O dönemde IE kullanıcılarının büyük kısmı ise IE 8 kullanıyordu. Bu noktadan sonra IE kullanıcı sayısı gittikçe azalmaya başladı. Windows 10 ve Edge geldiğinde, kullanıcıların büyük kısmı çoktan başka tarayıcılara geçmişti bile.

Mobilde Varlık Gösterememek

Kasım 2018 itibariyle dünyadaki akıllı telefonların % 63’ü, internet uygulaması olarak Chrome kullanıyor (%1’i eski Android tarayıcısı olarak, % 62’si doğrudan Chrome). Apple’ın Safari uygulaması ise % 29’da. Üçüncü sıra ise % 2 ile Firefox’a ait. IE ve Edge ise ancak 6.sırayı alabildi. Microsoft bu savaşı o kadar ağır şekilde kaybetti ki Edge’in pazar payını, Chrome’un pazar payını tam sayıya yuvarlamak için kullanmak mümkün.

Nokia’da milyar dolarlar kaybeden Microsoft, Edge’i bu alanda verimli olarak kullanabilseydi kendine has bir kullanıcı profili oluşturmayı başarabilir ve mobil - bilgisayar uyumu yakalayabilirdi.