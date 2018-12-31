İnternette yer alan teknoloji firması iş görüşmesi soruları her zaman ilgi çekmiştir. Bu sorular ilginç olmasına ilginç ama görünen o ki Microsoft sonuçlardan memnun değil.

Microsoft yönetimi son dönemde yenileniyor. Yeni CEO Satya Nadella’nın yönetimi altında ilerleyen firma, beyin yakan sorulardan da vazgeçmiş durumda. Bilmeyenler için bu sorulara bir örnek vermek gerekirse, hipotenüsü 10 cm, yüksekliği 6 cm olan bir dik üçgenin alanını soran Microsoft yetkililerinin beklediği cevap 30 değil. (6-8-10 üçgenini düşündüyseniz onun da alanı 24 santmetrekare. Bir dik üçgende, hipotenüse inen dik çizginin en yüksek olduğu açı 45 derece, yani o çizgi 5 cm’den daha uzun olamaz. Haliyele doğru cevap “Böyle bir üçgen var olamaz.” şeklinde olacaktır.)

Yeni insan kaynakları prosedürüne göre böyle sorular doğru değerlendirme yapılmasına engel oluyor. Üstelik bu tarz soyut düşünme becerileri, gerçek problemler karşısında en gerekli özellikler değil. Yeni sistem geliştiren Microsoft yöneticileri, 8 adımdan oluşan bir prosedür uyguluyorlar.

1- Görüşme Öncesi Paylaşım

Görüşmeden birkaç gün önce adaylara, çözülecek olan sorun hakkında bilgi veren Microsoft yetkilileri, adayların hazırlanarak gelmelerini sağlıyor. Gerçek dünyada da sorunların gelişi genellikle önceden belli olur. Birden bire garip durumlarla karşılaşmak çok nadirdir.

2- Gerçek Sorunlar

Eski sorulardan birisi, bir boeing 747’ye kaç tane golf topu sığdırılabileceği sorusuydu. Bu soruyu mühendislik becerileriyle çözmek ya da tahminde bulunmak adaylara kalmıştı. (Ben olsam “Niye? Ruh hastası mıyız?” derdim.) Yeni sistemde ise gerçek dünyada karşılaşılan sorunlar ele alınıyor.

3- Veriye Erişim

Yeni mülakatlarda adaylara Microsoft’un gerçek verilerini kullanma izni verildiği gibi, mülakat esnasında araştırma yapmalarına ya da daha fazla veri istemelerine de izin veriliyor.

4- İnteraktif Mülakatlar

Mülakatlarda aday ile mülakatı yapan kişi, sorun üzerinde birlikte akıl yürütüyor ve çalışmalar yapıyor. Daha sonra bu insanlarla beraber çalışacak olan yöneticiler böylece çalışanların ekip çalışmasına uygunluğunu ve takıma ne kadar uygun olduklarını ölçebiliyor.

5- Tek Bir Senaryo

Microsoft’un sorun çözümü için takip ettiği yola ve tek bir senaryoya bağlı olarak ilerlemek, yeni mülakat sisteminin önemli bir parçasını oluşturmakta. Müşterinin seveceği bir çözüm elde etme yolunda atılan adımlar görüşmenin temelini oluşturuyor.

6- İkili Görüşmeler

Görüşmelerde adaylar ikişerli olarak değerlendirmeye alınıyor. Bu sayede farklı görüşler de eş zamanlı olarak dinlenebiliyor ve çoklu katılımla daha dinamik iş görüşmeleri yapılabiliyor.

7- Geri Bildirimi Sona Saklamak

Başvuru yapanlar görüşmenin yarısında elenmiyor. Adayı bir sonraki görüşmeciye yönlendiren yetkililer, görüşmede neler öğrendiklerini de kısaca özetliyor. Günün sonunda yöneticiler, kendi aralarında yaptıkları toplantıda en uygun buldukları adayı gerekçeleriyle birlikte açıklıyorlar. Microsoft, çalışanlarına fikirlerini diğer mülakat yapan kişilere belli etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor. Böylece objektif olarak değerlendirme yapılabiliyor. Gün sonunda herkes aynı anda kararını bildiriyor.

8- Süreç Sırasında Geri Bildirim

Her mülakat turu sonrası, mülakatta aday hakkında öğrendiklerini paylaşan yöneticiler süreç içerisinde nelerin gerçekleştirilebildiğini ve nelerin gerçekleştirilemediğini de konuşuyor. Bu geri bildirim sonrası süreç gelişmeye devam ediyor.

Microsoft, yeni işe alım süreci sayesinde daha iyi bir çalışan kadrosu elde etmeyi planlıyor. Microsoft’un yeni sistemine yönelik geri bildirimler oldukça iyi.