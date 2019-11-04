4 Günlük Çalışma Haftası Microsoft'un Verimliliğini Artırdı

Microsoft Japonya, 4 günlük çalışma haftası denemesinin sonuçlarını açıkladı. Şirket, kısaltılmış çalışma haftası sonucunda verimliliğin yüzde 40 oranında arttığını açıkladı.

Microsoft Japonya, geçtiğimiz Ağustos ayında tüm iş gücünü 4 günlük çalışma haftasına geçirdi. Şirketin bir proje olarak yaptığı bu denemeye “2019 Yazı İş-Yaşam Seçimi Meydan Okuması” adı verildi. Proje boyunca, 2300 çalışanın hepsine 5 cuma günü boyunca izin verildi. Çalışma haftasının kısaltılması nedeniyle hiçbir çalışanın maaşında kesinti yapılmadı ve çalışılmayan günler yıllık izinlerden düşülmedi.

Mainichi internet sitesi ayrıca şirketin, çalışanların aileleri ile tatil yapmaları ya da kendilerini geliştirmeleri için 100.000 yen (yaklaşık 5300 lira) ek ödeme yaptığını söyledi.

Microsoft Japonya’nın kısa çalışma haftası denemesi ile ilgili olarak Microsoft Japonya’nın Başkanı ve CEO’su Takuya Hirano bir açıklama yaptı. Hirano yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre çalışın, iyi dinlenin ve çok şey öğrenin. Hayattaki amacınızı hissetmenizi ve işte daha büyük bir etkiye sahip olmanızı sağlayan bir ortam böyle olmalıdır. Çalışanların yüzde 20 daha az çalışma süresiyle aynı sonuçları nasıl elde edebileceklerini düşünmelerini ve deneyimlemelerini istiyorum” dedi.

5 günlük çalışma haftası, dünya çapında yerleşik bir çalışma düzenidir. Microsoft Japonya’nın gerçekleştirdiği denemenin sonuçları, şirket yönetimlerinin bu düzeni gözden geçirmelerine neden olabilir.

Nikkei xTECH internet sitesinin haberine göre, Microsoft Japonya’nın 3 günlük hafta sonu denemesi, çalışanların üretkenliğini yüzde 39.9 oranında artırdı. Üretkenlikteki bu artış, çalışma haftasının kısaltılması ile doğrudan ilişkilidir. Kısaltılmış çalışma haftasında çalışanlar, zamanı daha ekonomik ve verimli kullanmaları gerektiğini fark edip daha uygun bir çalışma modeli gerçekleştirdiler.

Microsoft Japonya’nın ofisleri ay içerisinde 5 gün daha fazla kapalı kaldığı için elektrik kullanımı yüzde 23.1 oranında azaldı. Ofiste yüzde 58.7 daha az sayfa yazdırıldı. Bu da kısaltılmış çalışma haftasının hem çalışanlar hem de çevre için iyi olabileceği anlamına geliyor.

Müşterilerle karşı karşıya olarak çalışan Microsoft çalışanları, cuma günleri dinlenmenin zor olduğunu, çalışma dünyasının geri kalanının hızla devam ettiğini belirtti. Ancak fazladan bir gün izin, çalışanlar arasında çok sevildi. Çalışanların yüzde 92.1’i kısa çalışma haftasını sevdiklerini belirttiler.

Kısa çalışma saatlerinin mutluluk ve üretkenlik üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ilk kez ortaya konmuyor. Yeni Zelanda firması Perpetual Guardian, 2018’de 2 günlük çalışma haftasını denedi. Şirket, 2 aylık denemenin ardından verimliliğin yüzde 20 oranında arttığını açıkladı. Şirket, çalışanlarının iş-yaşam dengesinde önemli bir gelişme olduğunu ve Microsoft Japonya’da olduğu gibi elektrik faturalarında ve diğer giderlerde azalma olduğunu açıkladı.

Dünyadaki pek çok şirket de olumlu sonuçlarla benzer denemeler gerçekleştirdi. Uluslararası Çalışma Örgütü de 2018 yılında yayınladığı bir raporla kısa çalışma saatlerinin yüksek üretkenlikle sonuçlandığını açıkladı.

Kısaltılmış bir çalışma haftası için yapılan baskı, son yıllarda sendikalardan da önemli destek alarak ivme kazanıyor. Bununla birlikte 4 günlük çalışma haftası, cuma günleri çalışmaya devam eden müşterilerle ve diğer şirketlerle rekabet etmek gibi yeni zorluklar ortaya çıkarıyor. Bazı işletmeler bunu çalışanlarının yarısına pazartesi, diğer yarısına cuma günü izin vererek çözüyor.

Microsoft Japonya, önümüzdeki yaz 4 günlük çalışma haftası denetini tekrar etmeyi ve muhtemel başka zamanlara da genişletmeyi planladığını açıkladı. Diğer şirketlerin de bu denemeleri yapmalarını ve nihayetinde daha kısa çalışma haftasını çalışanlarına sunmalarını dört gözle bekliyoruz.