Microsoft’un iki hafta önce yayınladığı güncellemenin bazı kullanıcılarda mavi ekran, yükleme hatası ve performans problemlerine neden olduğu ortaya çıktı. Kullanıcılar problemleri raporladı ancak Microsoft henüz konuyla ilgili bir bilgi vermedi.

Microsoft, iki hafta önce Windows 10 kullanıcıları için KB4541335 toplu güncellemesini yayınladı, ancak güncellemenin Windows 10 kullanıcıları için bazı sorunlara neden olan birtakım ciddi hatalarla geldiği konuşulmaya başlandı. Birçok Windows 10 kullanıcısı, mavi ekran, önyükleme hatası ve performans düşüşü gibi sorunları bildirmek için çeşitli Microsoft forumlarını kullandı. Forumlardaki yorumlara bakılacak olunursa, kullanıcıların sayfa hatası, önyükleme sorunları, sistemden yanıt alamama ve genel olarak bir yavaşlık problemiyle karşı karşıya olduklarını belirttikleri görülüyor.

24 Mart 2020 tarihinde geldiği bilinen bu isteğe bağlı güncelleme için yapılan geri bildirimler çeşitli forum sitelerine gönderildi. Kullanıcıların mavi ekran sorunu başta olmak üzere birkaç farklı sorun dile getirmeleri ve hataları alan kullanıcı sayısının giderek artıyor olması burada dikkat çeken nokta oldu.

Sorunlu olduğu söylenen güncelleme isteğe bağlı gelmişti

Dünya genelinde 1 milyardan fazla aktif cihaz üzerinde Windows 10 işletim sistemiyle faaliyet gösterdiği bilinen Microsoft ortaya çıkan bu yeni sorunu henüz kabul eden bir açıklama ya da düzeltme yayınlamış değil. Kullanıcılara bir iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz, bahsi geçen KB4541335 güncellemesi isteğe bağlı olarak kullanıma sunulduğundan, eğer kafanızda konuyla ilgili soru işaretleri varsa şu an için güncelleme yapmamayı seçebilmeniz mümkün. İlerleyen günlerde durum netlik kazandığında ne şekilde hareket edeceğinize karar verebilirsiniz.

Microsoft yukarıda bahsettiğimiz sorunları kabul edip bu hataları gideren yeni bir güncelleme yayınladığında problemler de ortadan kalkacaktır. Zaten beklentilerin Microsoft’un durum üzerinde bir çalışma yapıyor olduğu ve çok yakında Nisan ayı güncellemeleriyle problemi bir şekilde ortadan kaldıracağı yönünde olduğunu da ekleyelim. Şirketin bu yeni haberlerden sonra nasıl ilerleyeceğini ve o cepheden gelecek son bilgileri sizlere buradan aktarmaya devam edeceğiz.