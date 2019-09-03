Microsoft'un Groove Müzik, Solitaire Koleksiyonu, Dosya Gezgini gibi pek çok uygulaması bulunuyor. Uygulamalarının tasarımlarında yıllarca büyük değişiklikler yapmayan Microsoft, artık klasikleşmiş tasarıma sahip uygulamalarının simgelerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Bilindiği üzere Microsoft, bir süredir birçok uygulama ve hizmetin tasarım dilini birleştirmek için çalışıyor. Fakat resmî olarak bu tasarım öğeleri, şimdiye kadar sadece Office uygulamalarına geliyordu. Bu durumu değiştirmek isteyen Microsoft, Windows 10 uygulamalarına da yeni simgeler getirmeye hazırlanıyor. Posta, Takvim, Ekran Alıntısı ve Taslak ve Kamera uygulamaları için tasarlanan simgeleri daha önceden görmüştük, ancak son birkaç gün içinde daha fazlası ortaya çıktı.

Yeni simgeler, daha önceki simgeleri de Twitter hesabından paylaşan Aggiornamenti Lumia tarafından keşfedildi. Kökten bir değişikliğe gitmeyi hedefleyen Microsoft’un simgesini değiştirmeyi düşündüğü uygulamalar arasında Filmler ve TV, Groove Müzik, Hava Durumu, Microsoft Solitaire Koleksiyonu yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak şirket, Windows 10'un gelişimi sırasında uygulama simgesini birkaç kez değiştirdiği Dosya Gezgini için de yeni bir simge getirecek.

Microsoft, düz beyaz ve mavi renklerden uzaklaşacak:

Yeni simgeler, hala Microsoft'un birçok simgesinde görmeye devam ettiğimiz mavi tonları da içeriyor. Ancak aynı zamanda bazı uygulamalar, renk gradyanları da dahil olmak üzere biraz daha renkli olacak gibi görünüyor. Ne olursa olsun yeni görünüm, şu anda kullanımda olan düz beyaz simgelerden daha canlı ve hoş duruyor diyebiliriz.

Bu yeni simge tasarımları hakkında bir süredir haberler gelmeye devam ediyor. Fakat Microsoft, bir türlü yeni simgeleri ne zaman kullanıma süreceğini resmî olarak açıklamıyor. Resmî olmayan kaynaklara göre bu yeni tasarımlar, sızdırılan 18947 sürümünde tespit edildi.

Bu sürüm, ayrıca pek çok yeniliği içerecek olan tamamen yeni bir “Başlat Menüsü” de içerecek. Simgelerin yeni Başlat menüsü ile birlikte kullanılması bekleniyor. Daha standart bir simge skalasını ve bazı yenilikleri içeren yeni Başlat Menüsü, muhtemelen bu yıl bitmeden kullanıma sürülecek.