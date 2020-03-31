Microsoft'un Konami'nin tüm oyunlarını satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. İddialara göre şirket, bugün itibarıyla satın alma işlemini gerçekleştirecek. Microsoft'un bu anlaşma kapsamında Konami'ye devasa bir ödeme yapacağı ifade ediliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, ilerleyen dönemlerde yeni oyun konsolu Xbox Series X'i oyunseverlerin beğenisine sunacak. Xbox hayranları, yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu için zaten pek çok bilgiye sahipler ancak Xbox Series X yaklaştıkça, bu konsolla ilgili daha çok şey konuşulmaya başlanıyor. Şimdi ortaya atılan bazı iddialar, Microsoft'un Xbox Series X için kesenin ağzını açtığını ortaya koyuyor.

Japonya merkezli oyun şirketi Konami'yi hemen her oyunsever yakından tanıyor. Şirket, çok uzun zamandır oyun sektörünün içerisinde ve bu bağlamda çok önemli projelerin altına imza attı. Şimdi ortaya atılan iddialar ise Microsoft'un Xbox Series X için Konami'nin piyasaya sürdüğü tüm oyunları satın almaya çalıştığını ortaya koyuyor. Eğer bu iddialar gerçekse Microsoft'un Konami'ye dudak uçuklatacak paralar ödeyeceğini söyleyebiliriz.

İddialara göre Microsoft, bugün itibarıyla Konami'nin tüm oyun katalogunu resmi olarak satın alacak. Bu anlaşma kapsamında Microsoft, Konami'nin oyun ekipman üretimi için kuracağı bir tesisi tek başına finanse edecek. Ayrıca Konami'nin şu ana dek piyasaya sürdüğü oyunlar için telif ödemeleri yapılmaya devam edecek. Microsoft sadece, Konami'nin piyasaya süreceği yeni oyunlar üzerinden kar edecek.

Bu iddiaları doğrulamak şu an için ne yazık ki mümkün değil. Ancak doğruysa, günün ilerleyen saatlerinde sizlere bomba gelişmeler aktaracağımızdan emin olabilirsiniz. Oyunseverlerin ise şu an için beklemekten başka yapabilecekleri hiçbir şey bulunmuyor.