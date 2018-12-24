Microsoft'un Android cihazlar için geliştirdiği başlatıcısı Microsoft Launcher, 5.1 güncellemesini aldı.

Bir ay kadar önce, Microsoft Launcher’a büyük bir 5.1 güncellemesi geleceği konuşulmuş, kasım ayının sonlarında beta testlerinde başlanmıştı. Şimdi de bu güncelleme yayınlanmaya başlandı.

Microsoft Launcher, yeni güncelleme ile birçok yeni özelliğe kavuşacak. Yeni güncellemeyle gelecek olan özelliklerden en dikkat çekici olanlardan bir tanesi Digital Health olacak. Bu özellik telefon kullanım sürenizi ölçecek ve gerçek dünyaya daha çok odaklanmanız için size uyarı gönderecek.

Yeni güncellemeyle birlikte Microsoft To-Do (yapılacaklar listesi) özelliği de başlatıcıya entegre edilecek. İşte 5.1 güncellemesiyle gelecek olan değişiklikler:

Yeni ekran süresi kartıyla, ekran sürenizi takip edecek.

To-Do kart (yapılacaklar listesli)

Not kartları, Windows cihazınızdaki Sticky Notes’dan notlarını gösterecek.

Bing, kısa cevap özelliğiyle hisse senetlerinizin değerini gösterebilecek.

5.1 güncellemesi Türkiye için de sunulmuş durumda. Uygulamanızı güncelleyebilir, yeni özellikleri denemek için indirebilirsiniz.