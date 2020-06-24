Microsoft, Android ekosistemi için geliştirdiği Launcher (Başlatıcı) uygulamasının yeni beta sürümünü yayınladı. Beta sürüm, Microsoft Launcher V6'nın yaklaşmakta olan iki yeni özelliğini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Android telefon kullanıcılarına sunduğu popüler başlatıcı uygulaması Microsoft Launcher'ın iki yeni özelliğini gün yüzüne çıkaran V6 beta sürümü yayınlandı.

Microsoft Launcher'a gelen yeni özelliklerden ilki, yatay mod desteği. Bildiğiniz gibi akıllı telefonlarda pek çok uygulama yatay modda kullanılabiliyor ancak bazı telefonlarda ana ekran yatay modda kullanılamıyor. Microsoft Launcher'ın son beta sürümü, başlatıcının ana ekran dahil kapsamlı bir yatay mod desteği sunacağını gösteriyor.

Microsoft Launcher'a yatay modu böyle görünüyor

Microsoft Launcher V6 için yayınlanan yeni beta sürümündeki ikinci özellik ise neredeyse tümüyle yenilenen akış bölümü. Bu bölüm, Microsoft hizmetlerinden gelen en son bilgilerin kontrolünü ve haberlerin takip edilmesini sağlıyor. Akış bölümünü değiştiren Microsoft, artık bu bölümün klasörlenmesine ve kilitlenmesine imkan yanıyor.

Microsoft, Launcher uygulamasının yeni sürümü için ocak ayı içerisinde bir ön izleme sürümü yayınladı. Yayınlanan bu sürüm, sizlere az önce anlattığımız özellikleri ve hatta daha da fazlasını içeriyordu. Yayınlanan beta sürüm, bu özelliklerin Microsoft Launcher V6 ile gelebileceğinin büyük bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak nihai sonucu görebilmemiz için kararlı sürümün yayınlanmasını beklemek gerekiyor.

Sizler de Microsoft Launcher uygulamasına gelen yeni özellikleri hemen test edebilirsiniz. Bunu yapabilmek için Google Play Store aracılığıyla Microsoft Launcher'ın mağaza sayfasına ulaşın ve beta sürüm ile ilgili bölümü bulun. Ardından da "Katıl" yazan butona dokunun ve Microsoft Launcher'ın son beta sürümünü kullanmaya başlayın. Ancak bu sürümün kararlı olmadığını ve çeşitli sorunlar yaşayabileceğinizi unutmayın.