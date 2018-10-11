Microsoft, kendini Linux'u davalardan korumaya adamış olan açık kaynak patent grubuna katıldığını açıkladı. İlk icraatları da 60,000 patentlerini açık kaynak haline getirmek oldu.

Microsoft ve patent denince akla gelen ilk şey patentlerin sıkı sıkıya korunması oluyor. Hatta firma bu konuda epey agresif. Zira daha önce Android ve Samsung'un patent ihlallerinden dolayı ödedikleri cezalara bakılırsa bu çok normal.

Microsoft ise bu konudaki imajını değiştirmek istiyor. Şirketin başkan yardımcısı ve genel müdür danışmanı olan Eric Anderson'a göre geliştiriciler, "müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için -hangi cihazda olursa olsun- en ileri teknolojileri kullanmak istiyorlar." Ona göre, açık kaynak üzerinden katılımcı geliştirme yeniliklerin de hızlanmasını sağlıyor.

OIN'e katılmanın bazı önemli avantajları var. Örneğin OIN'deki bütün patentler karşılıklı olarak kullanılabiliyor, farklı teknolojiler bir araya getirilebiliyor. Şu anda OIN platformunda aşağı yukarı 2650 şirket var. Bunların arasında Google, IBM, Sony, Philips, NEC ve Toyota gibi devler de yer alıyor. Bu grup sayesinde avukatlardan oluşan bir ordu kurmaya gerek duymadan da geliştirme yapmak mümkün.

Microsoft daha önce de Azure IP Advantage Plan'da yaptığı değişikliklerle kullanıcılarını patent trollerinden korumuştu. Bu yıln başında da, teknoloji çözümlerinde partnerlik yaptıkları şirketlerin bu ortaklıktan çıkan patentleri kullanabileceklerini açıklamıştı. Güney Kore'deki bir hastaneyle yapılan iş birliğinde yazılımı Microsoft geliştirmesine rağmen telif hakları hastanenin olmuştu.

Microsoft'un attığı bu adımın bütün geliştiriciler için önemli olduğunu söylemek mümkün.