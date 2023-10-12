ABD hükûmeti ile Microsoft'un arası bozuldu. ABD Gelir İdaresi Başkanlığı, Microsoft'un geçmişe dönük 28.9 milyar dolar vergi borcu olduğunu açıkladı. Microsoft, buna itiraz edeceğini söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Gelir İdaresi Başkanlığı (IRS), şirketin geçmişe dönük devasa bir borcu olduğunu açıkladı. Microsoft ise yapılan bu açıklamayı ve çıkarılan vergi borcunu reddetti. ABD hükûmeti ile Microsoft'un bu konuyu nasıl tatlıya bağlayacağı merak konusu oldu.

IRS tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft'un vergi borcu, 2004 ila 2013 yılları arasındaki süreç için 28.9 milyar dolar. Hükûmet yetkilileri, bu paranın faiz ve ceza ile birlikte ödenmesini istiyorlar. Yani Microsoft'un ödeyeceği nihai tutar, bundan çok daha fazla. Microsoft tarafından yapılan açıklamada ise konunun yargıya intikal ettirileceği belirtildi. Şirket, dava sürecinin 1 yıldan uzun süreceğine kesin gözüyle bakıyor.

Microsoft, hesaplamanın doğru şekilde yapılmadığını söylüyor!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Daniel Goff oldu. Goff, ABD Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan geçmişe dönük vergi borcunun, artık uygulamada bile olmayan politikalardan kaynaklandığını söyledi. Microsoft yetkilisi, IRS tarafından yapılan hesaplamada da hata olduğunu, vergi kesintileri ile ABD'deki yasalar kapsamında yaptığı diğer ödemelerin yok sayıldığını düşünüyor.

Daniel Goff'un yaptığı açıklamaya göre hesaplama doğru bir şekilde yapılırsa geçmişe dönük vergi borcu 10 milyar dolara kadar düşecek. Tarafların açıklamaları arasındaki devasa farkın yaklaşık 20 milyar dolar olduğuna dikkat çekmek gerek. Hesaplama kaynaklı fark bile Microsoft'un geçtiğimiz çeyrekte elde ettiği net kâr kadar. Microsoft ile ABD hükûmeti arasındaki anlaşmazlığın nasıl çözüleceğini görmek için beklememiz gerekecek...