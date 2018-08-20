Minecraft: Eğitim Sürümü iPad'ler İçin Kullanıma Sunuldu

Microsoft'un 2016 senesinde kullanıma sunduğu Minecraft: Eğitim Sürümü artık iPad'lerde de kullanılabilecek.

Microsoft, 2016 senesinde öğrenciler ile öğretmenlerin bir araya gelebileceği bir Eğitim Sürümü modunu kullanıma sunmuştu. Sınırsız kaynağa ve boş alana sahip olan öğrenciler bu modda yaratıcılıklarını geliştirirken bir yandan da görev bilincinin oluşması amaçlanıyor. Öğretmenler gözetiminde gerçekleşen aktiviteler arasında aynı zamanda öykü anlatımı ve şiirden kent planlamaya, sürdürülebilir yaşam ve geometriye kadar birçok konunun işlendiği fikir ve ders planları da mevcut.

Microsoft, sürüm kullanıma sunulduğundan beri pek çok geliştirme ile Minecraft'ın eğitici yönünü oldukça aktif hale getirmişti. Sürüm şimdiye kadar yalnızca Windows 10 ve macOS cihazlarda kullanılabilir durumdaydı ancak Microsoft yeni gerçekleştirdiği bir açıklamayla sürümün artık iPad'lerde de kullanılabileceğini belirtti.

iPad sürümü Eylül ayından itibaren yeni eğitim-öğretim döneminde kullanılabilir olacak. Sürümü hali hazırda kullanan okullarda eğitimciler, kullanıma sunulduğu andan itibaren iPad'leri üzerinden erişebilecekler. Sınıflarda kullanılmak için tasarlanan sürümde aynı zamanda öğretmenler yazılımı müfredatlarına uyarlamak için bir dizi kaynağa da sahip olacaklar.

Dünya çapında 115 ülkede 35 milyon öğretmen ve öğrenci tarafından kullanılan Minecraft: Eğitim Sürümü'nün geliştirmeleri devam ediyor ve kullanım sayısının da artması bekleniyor.