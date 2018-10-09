Microsoft'tan Minecraft Oyuncularına Özel Xbox One S Paketi

Microsoft, PC’deki Minecraft deneyimini konsola taşımak isteyen oyuncular için ya da Minecraft’e tam bir başlangıç yapmak isteyenler için Xbox One S Minecraft Creators Bundle adlı paketini duyurdu.
Peki Xbox One S Minecraft Creators Bundle içinde ne var?
- Xbox One S oyun konsolu
- Xbox kontrolcüleri
- Minecraft’ın bir dijital kopyası
- 1000 Minecoins
- Başlangıç Paketi DLC (Yunan Mitolojisi Mash-up, Plastik Doku Paketi, Skin Paketi 1 ve Kötüler Skin Paketi)
- Üretici Paketi (Mini Kış Oyunları Festivali, Maceracının Rüyası Mash-up, Relics of the Privateers, PureBDcraft Doku Paketi, Pastel Skin Paketi, Savanna’da Vahşi Yaşam)
Bu yeterli gelmediyse Microsoft’un sizin için iki küçük sürprizi daha bulunuyor. Xbox One S Minecraft Creators Bundle ile birlikte 1 aylık Xbox Game Pass üyeliğine ve iki haftalık Xbox Live Gold üyeliğine de sahip oluyorsunuz.
Microsoft, Xbox One S Minecraft Creators Bundle’ı henüz ön siparişe açmış değil fakat bu özel paketin yakında satışa sunulması bekleniyor. Paketin global fiyatı 299 dolar yani yaklaşık 1799 TL olacak.