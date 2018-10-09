Microsoft'tan Minecraft Oyuncularına Özel Xbox One S Paketi

Microsoft, Minecraft oyuncularının isteyebilecekleri neredeyse tüm paketleri içinde bulunduran Xbox One S Minecraft Creators Bundle adlı paketini duyurdu.

Microsoft, PC’deki Minecraft deneyimini konsola taşımak isteyen oyuncular için ya da Minecraft’e tam bir başlangıç yapmak isteyenler için Xbox One S Minecraft Creators Bundle adlı paketini duyurdu.

Peki Xbox One S Minecraft Creators Bundle içinde ne var?

Xbox One S oyun konsolu

Xbox kontrolcüleri

Minecraft’ın bir dijital kopyası

1000 Minecoins

Başlangıç Paketi DLC (Yunan Mitolojisi Mash-up, Plastik Doku Paketi, Skin Paketi 1 ve Kötüler Skin Paketi)

Üretici Paketi (Mini Kış Oyunları Festivali, Maceracının Rüyası Mash-up, Relics of the Privateers, PureBDcraft Doku Paketi, Pastel Skin Paketi, Savanna’da Vahşi Yaşam)

Bu yeterli gelmediyse Microsoft’un sizin için iki küçük sürprizi daha bulunuyor. Xbox One S Minecraft Creators Bundle ile birlikte 1 aylık Xbox Game Pass üyeliğine ve iki haftalık Xbox Live Gold üyeliğine de sahip oluyorsunuz.

Microsoft, Xbox One S Minecraft Creators Bundle’ı henüz ön siparişe açmış değil fakat bu özel paketin yakında satışa sunulması bekleniyor. Paketin global fiyatı 299 dolar yani yaklaşık 1799 TL olacak.