  • Microsoft'tan Minecraft Oyuncularına Özel Xbox One S Paketi

Microsoft, Minecraft Oyuncuları İçin Özel Xbox One S Paketini Duyurdu

1 dk okuma süresi
4
2
0
0
0
Microsoft, Minecraft oyuncularının isteyebilecekleri neredeyse tüm paketleri içinde bulunduran Xbox One S Minecraft Creators Bundle adlı paketini duyurdu.

Microsoft, PC’deki Minecraft deneyimini konsola taşımak isteyen oyuncular için ya da Minecraft’e tam bir başlangıç yapmak isteyenler için Xbox One S Minecraft Creators Bundle adlı paketini duyurdu.
İLGİLİ HABER

Microsoft’un, Telefonların Bile GTA V'i Kaldırmasını Sağlayacak Yeni Teknolojisi

Peki Xbox One S Minecraft Creators Bundle içinde ne var?

  • Xbox One S oyun konsolu
  • Xbox kontrolcüleri
  • Minecraft’ın bir dijital kopyası
  • 1000 Minecoins
  • Başlangıç Paketi DLC (Yunan Mitolojisi Mash-up, Plastik Doku Paketi, Skin Paketi 1 ve Kötüler Skin Paketi)
  • Üretici Paketi (Mini Kış Oyunları Festivali, Maceracının Rüyası Mash-up, Relics of the Privateers,  PureBDcraft Doku Paketi, Pastel Skin Paketi, Savanna’da Vahşi Yaşam)

Bu yeterli gelmediyse Microsoft’un sizin için iki küçük sürprizi daha bulunuyor. Xbox One S Minecraft Creators Bundle ile birlikte 1 aylık Xbox Game Pass üyeliğine ve iki haftalık Xbox Live Gold üyeliğine de sahip oluyorsunuz.
İLGİLİ HABER

Bethesda: "Fallout 76'nın Platformlar Arası Oynanabilmesini Tartışıyoruz"

Microsoft, Xbox One S Minecraft Creators Bundle’ı henüz ön siparişe açmış değil fakat bu özel paketin yakında satışa sunulması bekleniyor. Paketin global fiyatı 299 dolar yani yaklaşık 1799 TL olacak.

Kaynak : https://www.onmsft.com/news/microsoft-announces-new-xbox-one-s-minecraft-creators-bundle
Etiketler: microsoft, minecraft, Xbox One S
4
2
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
0
0
0