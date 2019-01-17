Microsoft, Mobil Dünya Kongresi 2019'a Katılacağını Açıkladı

Microsoft'un MWC 2019'a katılacağını açıklaması, uzun süredir Surface Phone bekleyenleri fazlasıyla heyecanlandırdı. Peki Microsoft gerçekten de böyle bir cihaz tanıtacak mı?

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, gelecek ay İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’a katılacağını açıkladı. Şirketin bu açıklaması, pek çok kişinin kafasında ‘Acaba bir Surface Phone ya da Windows Phone mu geliyor?’ sorusu oluşmasına neden oldu.

Microsoft son derece büyük bir teknoloji şirketi ve yazılım konusunda on yıllardır sürdürdüğü başarı nedeni ile tüketicilerin ondan iddialı bir akıllı telefon beklemeleri oldukça mantıklı. Fakat dürüst olmak gerekirse akıllı telefon konusu şu ana kadar Microsoft için hüsrandan başka bir şey olmadı ve bu nedenle MWC 2019’daki Microsoft etkinliği, ‘tüketicilerin beklediği kadar’ heyecan verici olmayacak.

Tahminlere göre Microsoft, etkinlik sırasında nesnelerin interneti, yapay zeka, teknolojiyi çok daha kişisel ve sezgisel hale getirecek bir takım geliştirmeler ile ilgili bir takım sunumlar gerçekleştirecek. Bunların hiçbiri önemsiz değil elbette. Fakat bir Surface Phone kadar heyecan yaratacağını da düşünmüyoruz.