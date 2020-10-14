Microsoft, Mac kullanıcılarına Office 2010 ve Office 2016 desteğinin sunulmayacağını açıkladı. Bu açıklama, söz konusu sürümlere artık güncelleme sunulmayacağı anlamına geliyor. Şirket, Office deneyimini sürdürmek isteyen kullanıcılara iki farklı yol sunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Mac kullanıcıları için bir devrin sonunun geldiğini açıkladı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Mac kullanıcılarına bugün itibarıyla Office 2010 ve Office 2016 desteklerinin verilmeyeceği ifade edildi. Bu açıklama, Mac platformunda Office 2010 ve Office 2016 kullanan tüketicilerin, bugün itibarıyla güvenlik açıklarına karşı savunmasız olacaklarını gösteriyor. Ayrıca kullanıcılar, hata düzeltmeleri ve yeni özelliklerden de mahrum kalacaklar.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu uygulamalara erişim için herhangi bir kısıtlama olmayacağına değiniliyor. Ancak Microsoft yetkilileri, bu uygulamaların Mac güncellemeleri nedeniyle bir süre sonra işlevsiz hale geleceğini, performans ve güvenlik sorunlarını ortaya çıkaracaklarını söylüyorlar. Bu yüzden kullanıcılara, yeni sürümlere geçiş yapılması tavsiyesinde bulunuluyor.

Microosft'un açıklamalarına göre Office 2016 kullanıcılarının Office 2010 kullanıcılarından daha avantajlı olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Office 2010 kullanıcıları, Exchange Online ve SharePoint Online gibi çevrimiçi hizmetleri kullanamayacaklar. Microsoft, bu hizmetler için Office 365, Office 2019 ya da Office 2016 sürümlerinden bir tanesinin kullanılması gerektiğini ifade ediyorlar.

Microsoft, Mac platformunda Office 2010 ya da Office 2016 kullanan tüketiciler için iki farklı yol sunuyor. Bu yollardan bir tanesi, Microsoft'un son dönemlerde popülaritesini artırmak için elinden geleni ardına koymadığı Office 365 (yeni adıyla Microsoft 365). Kullanıcılar, bireysel ya da kurumsal olarak bu ücretli abonelik hizmetini satın alabilirler. Ancak sürekli ödeme yapmak istemeyen tüketicilerin tek çaresi, her bilgisayar için bir kereliğine mahsus lisanslanabilen Office 2019.