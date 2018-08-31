Microsoft, Office 365'teki Yükleme Sınırlarını Kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki Office 365 ürünlerine yaptığı zamla haber olan Microsoft, bu kez Office 365 kullanıcıları için güzel bir haberle karşımıza çıktı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Office 365'in ülkemizdeki kullanıcıları zam haberiyle sarsılmıştı. Microsoft, Office Home 365'in fiyatını 329.99 TL'den 479.99 TL'ye, Office Personal 365'in fiyatını ise 249.99 TL'den 359.99 TL'ye yükseltmişti. Bu kez, iki abonelik metodu için de güzel bir haber geldi.

Office 365 kullanıcılarının daha önce çeşitli sınırlamalarla, belli sayıda bilgisayarda kullanabildikleri aboneliklerine büyük bir ferahlık getirildi. 2 Ekim'den itibaren, Office 365 Personal kullanıcılarının 5 farklı kullanıcı ve 10 cihazla, Office 365 Personal kullanıcılarınınsa 1 kullanıcıyla sadece 1 cihazla sınırlandırılan giriş hakları sınırsız olarak değiştirildi.

Bununla birlikte her iki abonelik sistemine sahip kullanıcıların, aynı anda en fazla 5 farklı cihazda oturum açmalarına izin verilecek. Gelen zamlarla birlikte moralleri bozulan kullanıcılara, Microsoft bu şekilde bir jest yapmak istemiş gibi görünüyor. Office 365 ile ilgili aboneliğinizin kontrolünü buraya tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.