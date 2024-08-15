Microsoft Office'in yazı yazarak kullanılan uygulamalarının yazı yazdığımız için çökebildiği doğrulandı.

Son dönemlerde pek çok Microsoft Office kullanıcısı, Outlook, Word ve OneNote gibi gibi uygulamalarda yazı yazarken, yazıları kontrol ederken ya da diğer yazı işleri ile uğraşırken sık sık çökmeler ile karşılaşmaya başlamıştı.

Microsoft'un açıklamasına göre bu sorun, Office 2407 versiyonunda ortaya çıkıyor ve 17830.20138 veya üstü kurulumlarda görülüyor. Sisteminizin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini anlamak için ise Event Viewer'dan Event 1000 veya Event 1001 kodlu olayların görünüp görünmediğine bakmak gerekiyor.

Bu kod bu şekilde gözüküyor:

"Hatalı uygulama adı: OUTLOOK.EXE, sürüm: 16.0.17830.20138, zaman damgası: 0x66aaad8c

Hatalı modül adı: mscss7it.dll, sürüm: 16.0.12527.20122, zaman damgası: 0x5e439ea1

İstisna kodu: 0xc0000005

Hata uzaklığı: 0x000000000003e518

Hatalı işlem kimliği: 0x0x51B0

Hatalı uygulama başlama zamanı: 0x0x1DAE97DD89190C3"

Öte yandan bu hata bildirimindeki modül ismi cihaz diline göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela Türkçe için mscss7tr.dll şeklinde bir hata ortaya çıkıyor.

Microsoft'tan gelen açıklamaya göre bu sorunun nedeni ise tarihi geçmiş dil paketleri. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu sorun, dil paketi sürümü güncel sürüme güncellenmemişse meydana gelebilir. C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\ klasöründeki mscss7xx.dll dosyasının sürümünü kontrol ederseniz, bu sürüm Office sürümüne yakın bir yapı olmalıdır, ancak tam olarak eşleşmeyebilir." ifadesi kullanıldı.